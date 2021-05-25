Главы приграничных сел в Армении заявили о продвижении азербайджанских военных

25 мая 2021, 18:27

Азербайджанские военные продвинулись вглубь территории и в Сюникской, и в Гегаркуникской области Армении, где сегодня погиб военнослужащий, заявили главы приграничных общин. Лидер партии «Возрождающая Армения» Ваге Акопян заявил о присутствии 1 тысячи азербайджанских военных на армянской территории. Наблюдательные посты азербайджанской армии возводятся в кратчайшие сроки и могут использоваться как огневые точки, считает армянский военный эксперт.

Как информировал "Кавказский узел", 12-13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Врио премьера Армении Никол Пашинян 20 мая сообщил, что на армянской территории остаются 500-600 азербайджанских солдат. В тот же день азербайджанские военные приблизились к армянскому селу Хознавар, оттуда были эвакуированы женщины и дети. Близ села произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными, получили травмы 11 армянских солдат, заявило Минобороны Армении.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Минобороны Армении сегодня сообщила о первом погибшем в результате пограничного конфликта: близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области во время перестрелки с азербайджанскими военными был убит контрактник.

Село Верин Шоржа расположено в районе Вардениса. О ситуации вблизи этого села докладывал ранее армянский омбудсмен Арман Татоян: по его информации, 12 мая азербайджанские военные угрожали местным пастухам, которые вывели свой скот за пределы населенного пункта. Так, одному из пастухов угрожали около 10 азербайджанских военных, говоривших по-армянски, а еще шестерых пастухов группа из примерно 50 азербайджанских солдат заставила покинуть пастбище под угрозой плена, говорится в сообщении омбудсмена.

Также 12 мая около 50 вооруженных азербайджанских военных встретил пастух из села Кут Гегаркуникской области: мужчина, по данным Татояна, отправился в хлев возле своего пастбища, но азербайджанские военные заставили его уйти. Подобная ситуация в тот же день произошла у села Веришен близ Черного озера. «Жители приграничных сел утверждают, что они больше не могут использовать свои пастбища и отправить животных в хлева», - утверждается в публикации на странице Татояна в Facebook.

Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян 14 мая констатировал, что азербайджанские военные, проводя позиционные работы, приблизились к селам Верин Шоржа и Кут. Возле села Кут они продвинулись вглубь территории Армении почти на 2 километра, на других участках - на несколько сотен метров, приводило его слова "Радио Азатутюн".

Напряженной остается обстановка и в Сюникской области: как заявил лидер партии «Возрождающая Армения» Ваге Акопян на сегодняшней пресс-конференции, азербайджанские военные "пару дней назад вновь продвинулись вперед, вглубь территории Армении" в этом регионе. Пресс-конференция, на которой прозвучало это заявление, была организована предвыборным блоком Роберта Кочаряна «Армения», передал корреспондент "Кавказского узла".

«Власти потеряли контроль над ситуацией. Сначала была упущена возможность решить вопрос силовым путем, а сегодня теряется возможность решить вопрос уже и переговорным путем. Практически, переговоры в тупике», - заявил Ваге Акопян. По его данным, на сегодняшний день на территории Армении находятся уже более 1 тысячи азербайджанских военных, а заявление Минобороны Армении, которое опровергло эти сведения, не соответствует действительности.

Глава общины Аравус в Сюникской области Аргам Овсепян обвинил азербайджанских военных в угоне скота у сельчан. По его информации, с местного пастбища, расположенного в 50 метрах от азербайджанского поста, были угнаны 42 животных, в том числе две лошади. «В результате переговоров удалось вернуть 39 из них. Вместе со скотом отобрали у пастуха его мобильный телефон. была потасовка с пастухом. А пару дней назад они вошли в село Хознавар, чтобы пройти на свои новые позиции», - перевел его слова в эфире "Радио Азатутюн" корреспондент "Кавказского узла".

Глава укрупненной общины Тег Нерсес Шадунц подтвердил слова Овсепяна о вторжении в село Хознавар. По словам Шадунца, азербайджанские военные ушли с территории села после предупредительных выстрелов армянских солдат.

"Ситуацию удалось выправить благодаря военнослужащим корпуса, пограничникам и местному добровольческому отряду. Мы вооружили местных жителей, которые вместе с военными корпуса, пограничниками ведут дежурство. Два отряда азербайджанских военных проникли на административную территорию Хознавара через овраг. Нам удалось разбить их на две части, часть вернулась на их исходные позиции, другая часть смогла продвинуться вперед и выйти к Черному озеру", - рассказал Нерсес Шадунц в эфире.

Занятые азербайджанскими военнослужащими позиции видны из разных частей села Хознавар, заявила местная жительница в видеорепортаже "Радио Азатутюн". Она одна из немногих женщин, оставшихся в селе - большинство других жительниц села вместе с детьми вывезли в другие населенные пункты к родственниками. "Днем я дома, в своем огороде, но ночью ухожу к дочери. Одной опасно оставаться, но и покидать село я не собираюсь", - сказала селянка.

Журналисты сняли одну из азербайджанских позиций с установленным на ней флагом, находясь во дворе одного из жителей Хознавара. Сооружение на этих кадрах представляет собой наблюдательный пост, собранный из габионов - он позволяет вести наблюдение за полем, а при необходимости может использоваться как огневая точка, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт на условиях анонимности.

Размер сооружения, по его приблизительным подсчетам, составляет около 1,5 кубических метров. "Такую конструкцию можно собрать за пару часов", - отметил он.

Журналистка Наринэ Киракосян опубликовала сегодня на своей странице в Facebook фотографии азербайджанской позиции. Она утверждает, что снимки были сделаны в Сюникской области, и запечатленная на них позиция находится в "30-70 метрах" от армянского села.

На фотографиях виден азербайджанский флаг, установленный возле остова каменного строения, и четыре большие брезентовые палатки, размещенные рядом.

На флагштоке закреплена камера видеонаблюдения, рядом с палатками установлены заграждения - контейнеры из металлической сетки, наполненные камнями. Между палатками ходят мужчины в камуфляже и черных футболках.

"Кавказский узел" писал, что еще в феврале служба нацбезопасности Армении запретила журналистам без специального разрешения работать в приграничных селах Сюникской области. Представители общественных и журналистских объединений связали это требование с возможностью новых территориальных уступок со стороны Еревана.

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