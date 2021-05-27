Армения попросила ЕСПЧ защитить пленных в Азербайджане

27 мая 2021, 14:38

Армения потребовала принять немедленные меры для защиты жизни солдат, которые были взяты сегодня в плен на границе с Азербайджаном. Военнослужащие проводили минирование пограничной линии и фактически были похищены, заявил сегодня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня шесть военнослужащих попали в плен в приграничной Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы на территории воинской части. Азербайджан объявил задержанных разведчиками, добавив, что они пытались перейти границу, чтобы заминировать дорогу.

Правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обеспечить защиту прав взятых сегодня Азербайджаном в плен армянских военных, сообщила пресс-служба представительства Армении в ЕСПЧ. "Цель обращения - обеспечить права пленных военных на жизнь и свободу от пыток, гарантированные Европейской конвенцией о правах человека", - процитировал сообщение ТАСС.

"В ЕСПЧ направлен запрос о принятии немедленных промежуточных мер против Азербайджана в соответствии с правилом 39-м регламента суда от имени лиц, захваченных рано утром 27 мая 2021 года в качестве военнопленных при выполнении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области", - привело заявление пресс-службы АМИ "Новости Армения".

На основании правила 39 регламента суда, ЕСПЧ может принять решение о предварительных судебных мерах, которые являются обязательными для соответствующего государства. Предварительные судебные меры применяются только в исключительных случаях. Суд может указать на необходимость предварительных судебных мер любому государству – участнику Конвенции, в котором, по мнению суда (после рассмотрения всей относящейся к делу информации), существует серьезная опасность нанесения заявителю непоправимого урона в случае, если соответствующие меры не будут приняты, говорится на сайте ЕСПЧ.

Для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе, необходимо использовать все рычаги, включая международные, заявил сегодня и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. "Происходящие [на границе] инциденты свидетельствуют, что это не обычное явление, как пытаются представить власти Азербайджана. Это прямая опасность, напрямую угрожающая территориальной целостности и суверенитету Армении․ Это грубейшее нарушение международного права, и Армения должна использовать все, в том числе международные, рычаги для урегулирования ситуации", - процитировал слова "Sputnik-Армения".

Шесть солдат, которые были захвачены в плен, проводили минирование пограничной линии с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было, отметил Пашинян. "Работы проводились не в подрывных целях, а для повышения уровня защиты нашей границы. В дальнейшем появилась информация о пленении наших военнослужащих. Все обстоятельства, конечно, должны быть выяснены, но это, по сути, не пленение. Произошло похищение наших военнослужащих с территории Армении", - привело слова Пашиняна издание News.Am.

Вопрос пленных не должен использоваться во внутриполитических целях, добавил Пашинян. "Некоторые хотят, чтобы мы смирились с присутствием азербайджанскими сил", - привело его слова Пашиняна Yerevan.Today.

Карту территории, на которой военнослужащие были захвачены в плен, опубликовало сегодня на своем сайте Минобороны Армении. Армянские военнослужащие находились на территории страны, Азербайджанские войска перешли границу, продвинувшись вглубь Армении на расстояние более 2,5 километра, следует из карты, опубликованной на сайте ведомства.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Напомним, что в середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения направила в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное заявление в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию Армении.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".