Минобороны Азербайджана и Армении озвучили подробности инцидента на границе

27 мая 2021, 10:48

Взятые сегодня в плен армянские солдаты пытались перейти границу с Азербайджаном, чтобы заминировать дорогу, заявило Минобороны Азербайджана. Армянское военное ведомство опровергло эту версию, указав, что контрактники были захвачены на территории воинской части в Гегаркуникской области.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня шесть военнослужащих попали в плен в приграничной Гегаркуникской области. По данным Минобороны Армении, солдаты выполняли инженерные работы. Азербайджан объявил задержанных разведчиками.

Армянские военные около трех часов ночи (02.00 мск) попытались перейти армяно-азербайджанскую границу в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района Азербайджана, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Минобороны Азербайджана. "Армянские военнослужащие были окружены и взяты в плен при попытке минировать дорогу, ведущую к пограничным позициям азербайджанской армии", – заявило министерство.

Шесть военных Армении были окружены военнослужащими Азербайджана во время проведения инженерных работ в Гегаркуникской области, заявило, в свою очередь, Минобороны Армении. Солдаты были задержаны на охраняемой территории военной части, они не пересекали границу с Азербайджаном, уточнило ведомство.

Также ведомство опубликовало имена задержанных военных. Это А.Абгарян, И.Саркисян, В.Саркисян, Б.Оганян, А.Будоян и В.Рафаэлян. "Заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно которому армянские военнослужащие, захваченные ВС Азербайджана, находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности", – привело сегодня издание News.am сообщение министерства.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Напомним, что в середине мая между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения направила в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное заявление в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию Армении.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".