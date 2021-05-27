Шесть армянских военных взяты в плен на границе с Азербайджаном

27 мая 2021, 09:13

Шесть военнослужащих попали сегодня в плен в приграничной Гегаркуникской области во время проведения инженерных работ, сообщило Минобороны Армении. Азербайджан объявил пленных армянскими разведчиками.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели 32-летнего контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии. 26 мая Азербайджан заявил об обстреле со стороны Армении.

27 мая на участке границы в Гегаркуникской области Армении азербайджанские военные окружили армянских военнослужащих при выполнении ими инженерных работ и взяли в плен, сообщило Минобороны Армении. "Предпринимаются все необходимые меры по возвращению армянских военнослужащих", – сказано в сообщении министерства, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона подтвердила пленение армянских военных. По версии Минобороны Азербайджана военнослужащие Армении попытались прорваться на территорию страны в направлении села Юхары Айрым Кельбаджарского района. "27 мая около 03.00 (02.00 мск) <...> шестеро [армянских] военнослужащих <…> были окружены, обезврежены и взяты в плен", – сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, опубликованном сегодня на его сайте.

При этом, по утверждению министерства, военные Армении были задержаны во время выполнения разведки.

Напомним, что между Арменией и Азербайджаном в середине мая обострился пограничный конфликт. 13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные проникли на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Армения направила в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное заявление в связи с проникновением азербайджанских военных на территорию Армении.

Вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о ходе пограничного конфликта между Арменией и Азербайджаном - на странице "Черное озеро: передел границ".