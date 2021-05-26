Аналитики в Ереване заявили о захвате стратегических высот Азербайджаном

26 мая 2021, 02:47

Азербайджанские военные заняли стратегические высоты в Армении, чтобы взять под контроль все дороги, ведущие к Карвачару, считает военный аналитик Роберт Назарян. Азербайджанские солдаты зашли дальше приграничной территории, о чем свидетельствует место гибели армянского солдата, заявил эксперт аналитического центра "Орбели" Тарон Оганесян.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Минобороны Армении сообщило о гибели 32-летнего контрактника на границе в районе села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении в результате перестрелки с азербайджанскими военнослужащими. Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об обстреле азербайджанскими военными позиций армянской армии на границе близ села Верин Шоржа и заявило, что гибель армянского военнослужащего произошла в результате несчастного случая. Азербайджанские военные продвинулись вглубь территории и в Сюникской, и в Гегаркуникской области Армении, где погиб военнослужащий, заявили главы приграничных общин. Лидер партии «Возрождающая Армения» Ваге Акопян заявил о присутствии тысячи азербайджанских военных на армянской территории. Наблюдательные посты азербайджанской армии возводятся в кратчайшие сроки и могут использоваться как огневые точки, считает армянский военный эксперт.

12-13 мая Ереван заявил, что азербайджанские военные вторглись на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей Армении. Власти Азербайджана утверждают, что пограничники лишь меняли дислокацию, оставаясь в пределах Лачинского и Кельбаджарского районов. Врио премьера Армении Никол Пашинян 20 мая сообщил, что на армянской территории остаются 500-600 азербайджанских солдат. В тот же день азербайджанские военные приблизились к армянскому селу Хознавар, оттуда были эвакуированы женщины и дети. Близ села произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными, получили травмы 11 армянских солдат, заявило Минобороны Армении.





По факту пересечения азербайджанскими военнослужащими государственной границы Армении, нарушения территориальной целостности страны и убийством армянского военного возбуждено уголовное дело, сообщил 25 мая советник генпрокурора Армении Гор Абрамян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что азербайджанские военнослужащие 25 мая пересекли государственную Армении на участке Верин Шоржа Гегаркуникской области и, пригрозив силой, потребовали от армянских военных не оказывать сопротивление и покинуть территорию. «В ходе споров азербайджанцы... открыли огонь по армянским военнослужащим, в результате чего Геворг Хуршудян получил огнестрельное ранение», - отметил Абрамян.

Советник генпрокурора добавил, что раненого военнослужащего доставили в госпиталь, однако спасти его не удалось.

Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением в связи с убийством армянского военнослужащего на границе. Азербайджан вопреки призывам международного сообщества отказывается вывести свои вооруженные силы с территории Армении, обостряя ситуацию и подрывая региональную безопасность и стабильность, указало армянское внешнеполитическое ведомство в распространенном заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Военное посягательство на территории Армении "является нарушением норм международного права" указано в документе.

Внешнеполитическое ведомство также раскритиковало заявление Азербайджана, назвав ее ложной. "Армянская сторона готова к привлечению международного расследования для выяснения всех обстоятельств данного смертоносного инцидента", - говорится в заявлении ведомства.

Военный аналитик объяснил поведение азербайджанских военных

Эксперт аналитическ о г о центра " О рбели" Тар о н О ганесян 25 мая о публик о вал на св о ей странице в Facebook карты с указанием армянских и азербайджанских п о зиций в Гегаркуникск о й о бласти Армении, где, предположительно, п о гиб армянский в о енн о служащий. "Участ о к, где п о гиб младший сержант Хуршудян, нах о дится глуб о к о на террит о рии Армении, эт о уже не приграничный сп о р", - о тметил он.

Оганесян д о бавил, чт о версия азербайджанск о й ст о р о ны о п о пытке пред о твратить передвижения армянских в о йск "как минимум абсурдна".

История с границей началась с того, что азербайджанские военнослужащие оказались в двух областях Армении – Гегаркуникской и Сюникской, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт Роберт Назарян.

По его словам, поначалу у азербайджанцев не было с собой тяжелой техники и тыловой поддержки, соответственно, и перестрелок не было. «Но для нас было понятно... что азербайджанцы выигрывают время, пока они не укрепятся на месте, и пока у них не будет тыловой поддержки. После этого начнутся обстрелы», - отметил Назарян.

Минобороны дает скудную информацию без всякой подробности о ситуации вообще, сказал он. «Все эти 13 дней мы слышим от Минобороны, что ситуация под контролем, что по факту не совсем так», считает Назарян.

Журналистам запрещают подходить поближе к этим зонам, отметил он. «Журналисты отмечали, что информация максимально недоступна и ограничивается освещение с этих районов», - сказал эксперт.

Служба нацбезопасности Армении запретила журналистам без специального разрешения работать в приграничных селах Сюникской области еще в феврале. Представители общественных и журналистских объединений связали это требование с возможностью новых территориальных уступок со стороны Еревана.

Не соответствует действительности и информация Минобороны Армении о том, что «все пути снабжения азербайджанцев под контролем армянской стороны". «В Гегаркуникской области Кут – Верин Шоржа – это то направление, где все возможные грунтовые дороги ведут к Карвачару (который находится под контролем Азербайджана). То же самое – в Сюнике», - отметил он.

Азербайджанские военные проникли на территорию Черного озера, чтобы держать под контролем город Капан, который находится на расстоянии огнестрельного выстрела, местами до одного километра, считает Назарян. Если армянская сторона решить улучшить свои позиции, Капан окажется под прямым прицелом азербайджанцев, отметил он. «Азербайджан действует по логике победителя, который забирает то, что может забрать. Либо он захватывает те стратегические высоты во всех трех областях - Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской, которые гипотетически дают Армении возможность реванша», - считает военный эксперт.

"Карвачар для азербайджанцев несколько проблемный, поскольку для того, чтобы дойти до него (со своей стороны), военные должны пройти труднопроходимую горную дорогу длиною в 45-47 километров", отметил он. Поэтому азербайджанские военные пытаются взять под контроль все дороги, ведущие со стороны Армении к Карвачару, предположил Назарян.

Напомним, вопрос об определении границы между Азербайджаном и южными областями Армении возник по итогам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году. Когда на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские погранпосты, часть жителей вынуждена была покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"