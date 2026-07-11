Пашинян подал иски к оппозиционерам за высказывания на тему выборов

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал гражданские иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Национального собрания Софии Овсепян. От Марукяна он требует извинений, а от Овсепян также и компенсации. Пашинян считает клеветническими утверждения Овсепян, что он заранее знал результаты парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подал два иска против лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, потребовав публичного опровержения и компенсацию морального вреда. Пашинян считает клеветническим заявление о том, что у него есть дом в Канаде, а также об употреблении галлюциногенных грибов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал гражданские иски против бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна и бывшего депутата Национального собрания Софии Овсепян. Премьер требует публичных извинений за высказывания после парламентских выборов, пишет Armenia Today со ссылкой на данные судебно-правовой системы Datalex.

Иск Пашиняна к Марукяну рассматривает судья Ереванского гражданского суда Анна Шиладжян. Премьер требует обязать Марукяна в течение пяти рабочих дней после вступления решения суда в законную силу публично извиниться на своей странице в Facebook* за публикацию от 9 июня 2026 года, которая, по мнению истца, содержит оскорбительные высказывания в его адрес.

Иск к Овсепян рассматривает судья суда Ширакской области Лилит Хачатрян. Пашинян требует от бывшего депутата публичных извинений и опровержения заявлений, опубликованных 9 июня на сайте «Грапарак» и странице издания в Facebook*. Премьер считает клеветническими утверждения Овсепян о том, что он заранее знал, какими будут результаты парламентских выборов, и что итоги голосования были сфальсифицированы. Пашинян также требует извинений за то, что Овсепян назвала его «подонком». Кроме того, премьер просит взыскать с Овсепян 2 млн драмов в качестве денежной компенсации нематериального вреда за оскорбление и 4 млн драмов — за клевету. Согласно иску, извинения и опровержение должны быть опубликованы на сайте «Грапарак» и его странице в Facebook* в доступном для всех виде и без ограничения срока.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна были наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Согласно решению Центризбиркома, с учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29, также блок "Армения" получил 12 мандатов. "Процветающая Армения" по решению ЦИК не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".