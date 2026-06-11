Пашинян потребовал от Карапетяна опровержения слов о доме в Канаде

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал второй иск против лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, потребовав публичного опровержения и компенсацию морального вреда. Пашинян считает клеветническим заявление о том, что у него есть дом в Канаде.

Как писал "Кавказский узел", глава "Сильной Армении" Самвел Карапетян в мае заявил, что во время визита в Китай Никол Пашинян попробовал в местном ресторане грибы, вызывающие галлюцинации, и это настолько ему понравилось, что он привез с собой одну тонну. На следующий день Пашинян подал в суд, потребовав опровержений и извинений.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения"). Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал второй иск против лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, потребовав публичного опровержения и 6 млн драмов компенсации морального вреда, следует из данных судебно-правовой системы Datalex.

Согласно иску, поданному 10 июня в Ереванский гражданский суд, Пашинян считает клеветническим заявление Карапетяна от 25 мая о том, что у премьер-министра есть дом в Канаде. Он требует обязать Карапетяна публично опровергнуть информацию и это опровержение опубликовать в видеоформате через как минимум три СМИ с аудиторией не менее 200 тысяч подписчиков на YouTube, либо, в случае если это невозможно, на YouTube-канале партии «Сильная Армения», пишет Armenia Today.

Кроме того, Пашинян требует взыскать с Карапетяна 6 млн драмов (около 16 285 долларов США) в качестве компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Анушаван Мушегян.

Первый иск против Карапетяна Пашинян подал 7 мая из-за заявлений о «галлюциногенных грибах». Также он пригрозил третьим иском, касающимся высказываний о планах переселения в Армению 300 тысяч азербайджанцев. Карапетян 29 мая подал иск против партии «Гражданский договор» и Общественного телевидения Армении, потребовав опровержения и публичных извинений.

"Кавказский узел" также писал, что Самвел Карапетян подал иск в суд против спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна, который назвал его сотрудником разведслужб иностранного государства, и потребовал опубликовать опровержение и выплатить компенсацию. Карапетян потребовал от Симоняна публично опровергнуть заявление, которое последний опубликовал 19 мая в соцсетях.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов. Результат пророссийской оппозиции на парламентских выборах в Армении можно охарактеризовать только как проигрыш, а правящая партия, хотя и не достигла ключевой цели, удержала свои позиции, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".