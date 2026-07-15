Мансуру Мовлаеву продлен экстрадиционный арест в Казахстане

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Суд в Казахстане продлил на пять месяцев срок экстрадиционного ареста уроженца Чечни Мансура Мовлаева.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июля стало известно, что администрация СИЗО в Алматы, где Мансур Мовлаев находится в ожидании решения по делу об экстрадиции, заключила его в карцер.

Суд в Казахстане продлил Мансуру Мовлаеву на пять месяцев срок экстрадиционного ареста – до 13 января 2027 года, сообщил правозащитник Максим Руднев.

"По законам Казахстана, продление ареста предусмотрено лишь для организации этапирования или для рассмотрения жалобы на выдачу. То есть по сути сейчас законных оснований для продления ареста нет", – написал он 14 июля в своем телеграм-канале.

Заседание суда о продлении срока ареста прошло без Мовлаева и его адвокатов, добавил Руднев. "Хотелось бы заметить, что такой расклад все еще более благоприятный, нежели экстрадиция Мансура в Россию. У нас еще остается возможность помочь Мансуру", – отметил правозащитник.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня Мансур Мовлаев пожаловался на нарушение его прав в СИЗО. По его словам, один из сотрудников изолятора совершал в его адрес провокации, оказывал психологическое давление, высказывал оскорбления и угрозы, а также затрагивал вопросы национальности Мовлаева.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал в январе 2023 года и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремизма. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден и самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест, Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище.

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