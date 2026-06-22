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06:55, 22 июня 2026

Мансур Мовлаев отправлен в карцер

Мансур Мовлаев. Скриншот видео https://www.youtube.com/@movlaew/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация СИЗО в Алматы, где Мансур Мовлаев находится в ожидании решения по делу об экстрадиции, заключила его в карцер.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня Мансур Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня - о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители. 21 июня стало известно, что родители Мовлаева освобождены.

Руководство СИЗО в Алматы (Казахстан), где Мансур Мовлаев находится в ожидании решения по делу об экстрадиции, поместила его в карцер, сообщил правозащитник Максим Руднев. "Мансура поместили в карцер до 1 июля, по информации от адвоката у него нашли какой-то "запрещенный предмет", - написал правозащитник 21 июня в своем телеграм-канале.

Состояние здоровья Мовлаева нормальное, сотрудники СИЗО не нарушают его прав, добавил Руднев.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня Мансур Мовлаев пожаловался на нарушение его прав в СИЗО. Он рассказал, что один из сотрудников изолятора неоднократно позволял себе провокационные и оскорбительные высказывания, затрагивал вопросы национальности Мовлаева, а также допускал угрозы и психологическое давление.

Напомним, в 2022 году Мансур Мовлаев был задержан в Чечне силовиками и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал в январе 2023 года и добрался до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден и самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

Мовлаев в мае 2025 года был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест, Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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