Родители Мансура Мовлаева освобождены после похищения

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Родители уроженца Чечни Мансура Мовлаева, похищенные ранее неизвестными, освобождены и возвращены домой.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня Мансур Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня - о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители. Правозащитник Максим Руднев обратился в Следком и прокуратуру в связи с их похищением.

Родителей Мансура Мовлаева, которые ранее были похищены неизвестными, освободили и вернули домой, сообщил правозащитник Максим Руднев. "Родителей наконец-то освободили и вернули домой после похищения! Не исключено, что помогла огласка и привлечение внимания", - написал он в своем телеграм-канале.

Правозащитник пояснил, что об освобождении родителей Мовлаева ему сообщили его адвокаты.

"Кавказский узел" также писал, что похищение родных Мовлаева вписалось в тренд борьбы с критиками властей Чечни. Похитив родных Мансура Мовлаева, чеченские силовики пытаются заставить его замолчать: страх за жизнь и здоровье близких зачастую становится главным ограничителем политической активности, но подобное давление не всегда приводит к желаемому для властей Чечни результату, отметили опрошенные "Кавказским узлом" активист и правозащитник.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, а затем самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца - до июля.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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