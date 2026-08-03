Жители Чечни рассказали о влиянии цены бензина на семейный бюджет

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В Чечне сохраняются лимиты на отпуск покупку бензина, но цена на топливо заметно снизилась.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни сообщили, что в республике нет дефицита топлива. Исполняющий обязанности главы ведомства Илес Масаев заявил, что ситуация на каждой заправке контролируется ежедневно. Местные жители, комментируя в соцсети отчет властей, потребовали объяснить рост стоимости топлива и провести проверки АЗС.

Стоимость литра АИ-95 доходит до 109 рублей за литр, рассказал житель Грозного Расул, который занимается грузоперевозками. «Сейчас на (частных сетях АЗС) за АИ-95 уже 109 рублей просят, а АИ-92 на 86 держится. На «Роснефти» все еще дешевле, в районе 73-75 рублей, но пробиться туда - подвиг. Лимит (отпуска бензина в одни руки) остался на 20 литрах на машину», - рассказал он.

Утром очереди на АЗС госкомпаний значительны, потому что «все хотят залить бак по низкой цене», отмечает Расул. «По полтора часа вычеркиваешь из жизни. Кому не хочется время терять, едут к частникам. Утром отстоишь очередь, зальешь эти 20 литров, а к обеду на «Роснефти» 95-й уже кончается. Вечером приходится на АЗС частной (сети) дозаправляться, чтобы работу доделать», - жалуется Расул.

Ситуация с бензином бьет по его семейному бюджету. «Когда бензин уже за сотню перевалил, начали экономить, мясо меньше покупаем, детям на сладости и игрушки лишнюю копейку не дашь. Раньше хоть что-то отложить получалось, а сейчас чисто на бак и на еду работаем», - подчеркнул он.

Ренат из Северной Осетии часто приезжает в Чечню в связи со своей работой. «Вчера (2 августа – прим. «Кавказского узла») вернулся из Чечни. На въезде в республику и по частным заправкам АИ-95 ниже 95–100 рублей вообще не найти, 92-й тоже под 85–90 рублей держится. На «Роснефть» я даже не пытался заехать, туда очередь еще с трассы начинается», - рассказал он.

Он также отмечает, что га федеральных заправках сохраняется лимит на продажу 20 литров бензина в одни руки. «Для тех, кто приехал из другого региона, это неудобно: ты не можешь залить полный бак и уехать домой. На частных заправках нальют сколько хочешь, но там и ценник - 95–100 рублей за литр. Если ты приехал по делам и времени нет, приходится сворачивать на первую попавшуюся частную АЗС», - пожаловался он.

Житель Чечни Халид, занимающийся грузоперевозками, отмечает, что цены на бензин несколько снизились. «Сейчас на частных АЗС АИ-95 по 108–110 рублей идет, 92-й — в районе 85. На «Роснефти» пока держится нормальная цена, около 74 рублей за литр. Только попробуй туда пробиться. Два часа можно в очереди простоять. Время терять вообще не хочется, но разница в цене огромная. Хотя если заказ срочный или клиент ждет, приходиться плюнуть и ехать к частникам», - отметил он.

Цены на бензин заметно ударили по его семейному бюджету. «Раньше хоть что-то удавалось отложить, а сейчас почти все, что заработал, в бак и уходит. На еде стали экономить, детям на какие-то мелкие радости лишний раз не выделишь. В общем, работаем пока чисто на бензин и на базовые продукты», - указал Халид.

Курьер Валид жалуется, что приходится выбирать между экономией денег и потерей времени. «Я на колесах с утра до ночи. На «Роснефти» АИ-95 стоит по 74 рубля за литр, но, чтобы его взять, надо чуть ли не ночевать там. Поэтому утренние очереди на «Роснефти» я вообще пролетаю. Приходится с утра заскакивать к частникам, заправлять 95-й по 110 рублей и ехать работать», - рассказал он.

Семейный бюджет Валида не пострадал, но «приходится экономить на машине». «Она моя, стоимость запчастей, расходников и ремонт в целом компенсирует офис, но эти деньги я вынужден перенаправлять в семейный бюджет. В результате страдает машина: масло вовремя поменять не могу, резина лысая», - отметил он.

Топливный кризис возник на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на Кубани.

Напомним, топливный кризис в регионах юга России вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования и привел к образованию очередей в автомастерских. Из-за длительного ожидания водители вынуждены обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

В частности, в Чечне увеличился спрос на установку газобаллонного оборудования, по словам местных жителей, стоимость работ по его установки в автосервисах доходит до 120 тысяч рублей, а на отдельные автомобили – до 150 тысяч рублей.