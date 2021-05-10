Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра

10 мая 2021, 12:14

Фракция "Мой шаг" вновь выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, для проведения повторных выборов депутаты должны отклонить ее. Выступая сегодня в парламенте, Пашинян назвал своим главным достижением изменения в судебной системе.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост главы кабмина. Согласно договоренностям между правящей фракцией и оппозицией, депутаты должны дважды отклонить кандидатуру Пашиняна, чтобы запустить процедуру повторных парламентских выборов. Пашинян, который продолжает находиться на посту премьера в качестве исполняющего обязанности, предупредил оппозицию, что если договоренности будут нарушены, то на втором этапе парламентское большинство может избрать его премьером и отменить досрочные выборы.

Парламентская оппозиция не давала повода усомниться в следовании договоренностям с властями Армении, а и.о. премьера Никол Пашинян полностью контролирует ситуацию в стране, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Своими угрозами Пашинян заранее готовит почву для отмены внеочередных выборов в случае нужды, предположил политолог Степан Даниелян.

В Национальном собрании Армении началось специальное заседание по вопросу избрания премьер-министра, единственным кандидатом на пост премьер-министра является Никол Пашинян, кандидатуру которого выдвинула фракция "Мой шаг", сообщило сегодня "Арменпресс".

Кандидатуру Пашиняна выдвинула глава фракции Лилит Макунц. По ее словам, фракция воздержится при голосовании для роспуска парламента, сообщило РИА "Новости".

В заседании парламента не принимает участия оппозиционная фракция "Процветающая Армения", проинформировало АМИ "Новости Армения".

Выступая в парламенте по случаю повторного выдвижения на пост премьера, Пашинян отметил, что за время его работы на посту главы произошли революционные изменения в судебной системе, судебная власть больше не является придатком политики. "Мы достигли самой важной реформы – в армянских тюрьмах больше не содержатся сотни и тысячи невиновных людей, которые находились там, в том числе и по политическим причинам", – процитировал слова Пашиняна "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" сообщал, что 21 апреля жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении, 21 апреля преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак. Премьер поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций, было задержано не менее 50 человек. 22 апреля силовики задержали 14 участников акции протеста, которые требовали освободить задержанных после визита Пашиняна сюникцев. 29 апреля члены АРФ "Дашнакцутюн" провели акцию протеста у здания Генпрокуратуры Армении, потребовав прекратить преследование задержанных в Сюникской области противников Пашиняна и тех, кто выражал им поддержку.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции". Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".