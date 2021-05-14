Военные эксперты в Баку поспорили о причинах обострения ситуации на границе с Арменией

14 мая 2021, 05:14

Передвижения азербайджанских войск на границе идут согласно картам Министерства обороны СССР 1970-х годов, а Армения считает, что все Черное озеро, в районе которого закрепились азербайджанские войска, находится в ее юрисдикции, считает военный эксперт Натиг Джафарли. Происходящее является средством давления на Армению, заявил политолог Эльдар Намазов. Высказывания сторон о Сюнике напоминают заявления о Карабахе накануне войны, отметил директор информационного агентства "Turan" Мехман Алиев.

Как писал "Кавказский узел", два вице-мэра города Горис сообщили, что азербайджанские военные 12 мая продвинулись на три километра вглубь Сюникской области Армении и попытались закрепиться в районе Черного озера. С азербайджанской стороной ведутся переговоры, отчиталось Минобороны Армении. Ведомство объявило, что пятый армейский корпус приведен в боевую готовность. Глава МИД страны обвинил азербайджанских военных в провокации на границе с Сюникской областью и проинформировал о произошедшем российские власти. Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, считают армянские военные аналитики Роберт Назарян и Айк Хачикян.

По результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждены были покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран, а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Азербайджанские эксперты, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", прокомментировали ситуацию вокруг Сюникской области, при этом их мнения о том, каковы намерения Баку, разделились.

Речь идет о стандартной процедуре демаркации границы, считает глава Центра экономических исследований "Республика" Натиг Джафарли. "Там идет уточнении границы согласно картам Министерства обороны СССР 1970-х годов. Там есть озеро Карагёль (также используется название "Черное озеро", - прим. "Кавказского узла"). Во времена СССР граница между республиками проходила по середине озера. Сегодня Азербайджан требует вернуться к советской ситуации, а Армения считает, что все озеро находится в ее юрисдикции. Споры идут именно об уточнении границы. При этом обе стороны ссылаются на одни и те же документы. Несколько дней назад азербайджанская сторона обратилась к российским миротворцам и армянской стороне, чтобы уточнить границу у озера Карагёль. Никакого ответа не было, поэтому они просто передвинули свои посты, чтобы их расположение соответствовало картам 1970-х", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Натиг Джафарли.

Глава Центра международных и стратегических исследований Эльдар Намазов считает происходящее средством давления на Армению. Он напомнил о том, что в 1920-х годах, когда проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном, было заключено "пакетное соглашение" о судьбе Карабаха и Зангезура (как тогда именовался Сюник). "Ситуация была разрешена путем компромисса, которым не были полностью довольны обе стороны - горная часть Карабаха осталась в составе Азербайджана как автономия, а Зангезур вошел в состав Армении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт. Когда в 1980-х годах Армения, по словам Эльдара Намазова, нарушила соглашение и захотела присоединить Карабах, это коснулось не только Карабаха, но и Зангезура. "Если Армения не признавала территориальную целостность Азербайджана, то одновременно оказывалась нарушена и ее целостность в Зангезуре. Кроме того, поскольку Армения, вопреки заключенному в ноябре тройственному соглашению, до сих пор не вывела войск из Карабаха, азербайджанские войска могут войти в Зангезур. Чем раньше руководство Армении подпишет мирный договор, признающий территориальную целостность друг друга, тем будет лучше. Новые границы прочертить не удастся", - заявил политолог.

Ситуация в Сюнике оказалась "двухуровневой", заметил директор информационного агентства "Turan" Мехман Алиев. "С одной стороны, речь идет о пограничной проблеме, исправлении границы вокруг озера, часть которого в советский период относилась к территории Азербайджана. Армянская сторона уверена, что азербайджанцы продвинулись на 3,5 километра вглубь армянской территории, наша сторона говорит, что эта территория принадлежала Азербайджану", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". С другой стороны, по словам Мехмана Алиева, высказывания сторон о Сюнике напоминают заявления о Карабахе накануне войны. "Это как до войны Пашинян утверждал, что Карабах - это Армения, а Алиев заявлял, что Карабах - это Азербайджан. Отсюда и заявления про Зангезур как азербайджанский. Это чисто политические заявления, и Алиев делает их с той же целью что и Пашинян - раздражать соперника, увеличивать ставки на будущих переговорах по Карабаху, которые совершенно неизбежны. Это в какой-то степени средство давления на Армению, но не заявления, за которыми последуют военные действия, это чисто политико-пропагандистское давление", - подчеркнул он.

Армения считает, что Азербаджан нарушает границы и мирные договоренности.

Около 250 азербайджанских военных находятся на территории Армении в окрестностях Черного озера, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на прошедшем 13 мая заседании Совбеза. Пашинян отметил, что азербайджанские военнослужащие находятся на территориях как Сюникской, так и Гегаркуникской областей. Он расценил действия азербайджанских военных как провокацию. Продвигаясь по армянской территории, Азербайджан пытается открыть себе дорогу к Нахичевани, заявили военные эксперты в Ереване.