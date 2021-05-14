Армянские аналитики оценили вероятность эскалации конфликта в Сюникской области

14 мая 2021, 02:02

Развязывание вооруженного конфликта в Сюникской области маловероятно, армянская сторона пытается разрешить инцидент дипломатическим путем, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая азербайджанские военные продвинулись на три километра вглубь Сюникской области Армении и, по данным администрации города Горис, попытались закрепиться в районе Черного озера. Вооруженного столкновения не последовало, но Минобороны Армении сообщило, что 5-й армейский корпус приведен в боевую готовность. События в Сюникской области привели к ущемлению прав жителей региона и подтвердили необходимость создания зоны безопасности, подчеркнул омбудсмен Армении Арман Татоян. Республиканская партия обвинила власти в бездействии, а прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. На следующий день азербайджанские военные вновь попытались продвинуться вглубь Сюникской области, но были остановлены, сообщило Минобороны Армении. Никол Пашинян объявил о начале консультаций с союзниками по Организации договора о коллективной безопасности.

По результатам осеннего обострения карабахского конфликта в 2020 году на восточной границе Сюникской области Армении появились азербайджанские пограничные посты. Граница прошла по трассе Горис – Капан, часть жителей Армении вынуждены были покинуть свои дома. Азербайджан неоднократно заявлял, что проводит работы по определению границы, однако власти Армении настаивают, что сейчас определяются лишь зоны фактического контроля двух стран , а официально процесс демаркации может начаться только после установления дипломатических отношений.

Около 250 азербайджанских военных находятся на территории Армении в окрестностях Черного озера, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на прошедшем 13 мая заседании Совбеза, информируют "Новости Армения". Пашинян отметил, что азербайджанские военнослужащие находятся на территориях как Сюникской, так и Гегаркуникской областей. Он расценил действия азербайджанских военных как провокацию.

Очевидно, что азербайджанцы направляются вглубь Сюникской области не для решения каких-либо локальных задач, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Роберт Назарян. Таким образом Азербайджан пытается открыть себе дорогу к Нахичевани, предположил он.

Судя по обнародованным видео, а также по свидетельствам местных жителей, у азербайджанцев нет тяжелой техники, отметил Назарян. Он отметил, что азербайджанские военные продвинулись по Сюникской области в период ротации в командовании миротворческого контингента. "Когда Мурадов ушел, а Авдеев еще не пришел", - сказал эксперт.

Командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова на этом посту сменит замкомандующего Южным военным округом генерал-лейтенант Алексей Авдеев, сообщил 13 апреля "Еркрамас".

Назарян добавил, что по Договор о коллективной безопасности предполагает определенные шаги по предотвращению военной агрессии, но пока неизвестно, будет ли это обычное заявление или введут миротворческий контингент.

"Согласно картам Советского союза, картам Генштаба, только очень маленькая часть Черного озера попадает под территорию Азербайджанской ССР. Более 70 процентов озера находится на территории Армении", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Айк Хачикян.

По его данным, азербайджанские военные находятся в районе озера и поднялись на гору Ишханасар. "Эта высота ... имеет стратегически важное значение. Дорога Сисиан-Горис попадает под непосредственное наблюдение с Ишханасара, и расстояние от этой высоты до дороги по прямой линии составляет около пяти-шести километров", - отметил Хачикян.

Существует угроза, что эта дорога может быть заблокирована, а Сюник и Карабах окажутся отрезанными от Армении, предположил военный эксперт.

Он усомнился, что Азербайджан пытается продолжить дорогу в Нахичевань именно по этому участку, поскольку на нем никогда не было такой дороги, а от Сисиана начинаются горные массивы.

Судя по обнародованным видео, азербайджанские военные на высоте Ишханасара находятся в палатках, других сооружений у них нет, также нет никакой военной техники, только огнестрельное оружие, отметил Хачикян. Участок, на который прошли азербайджанские военные, неохраняемый, несмотря на его значимость, сказал он.

Хачикян сомневается, что сложившаяся ситуация может привести к эскалации, поскольку армянская сторона настроена на решение проблемы дипломатическим путем.

Азербайджан пользуется пассивностью армянской стороны и предпринимает попытки закрепиться на более выгодных позициях, заявили "Кавказскому узлу" военные аналитики Роберт Назарян и Айк Хачикян.

Баку заявляет, что азербайджанские войска находятся на своих позициях. "Передвижение азербайджанских войск происходит на позициях, принадлежащих Азербайджану", - приводит заявление МИД страны "Коммерсант".

"В связи с улучшением погодных условий на приграничных с Арменией участках Лачинского и Кельбаджарского районов происходит размещение сил пограничных войск Азербайджана. Силы размещаются на позициях, принадлежащих нашей стране. Этот процесс происходит в обычном режиме и носит систематический характер... С 12 мая на место командировано руководство Государственной пограничной службы Азербайджана, ведутся переговоры с пограничниками другой стороны и предпринимаются шаги по нормализации ситуации", - заявило, в частности, дипломатические ведомство.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми в результате боев. Какие территории Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

С информацией об осеннем обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".