Алиев заявил о возвращении Еревану около 1600 тел погибших военных

11 мая 2021, 02:54

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Баку вернул Армении всех военнопленных, которые оказались в плену по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, а также около 1600 тел погибших армянских военных.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Азербайджан завершить возвращение на родину армянских солдат, попавших в плен в Нагорном Карабахе. 28 апреля на проблему возвращения пленных обратил внимание и Евросоюз, который в своем заявлении призвал Баку предоставить информацию об армянских пленных, запрошенную Страсбургским судом, и ускорить их возвращение на родину. Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях.

Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживается около 200 пленных. 3 мая армянские правозащитники назвали имена 19 человек, которые, по их данным, были убиты в плену.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 мая заявил, что Баку передал Еревану всех военных, которые находились в плену по итогам осеннего обострения карабахского конфликта, пишет oxu.az.

"По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны. После окончания военных действий в течение этих шести месяцев нами было найдено совместно с миротворцами и представителями армянской стороны и передано армянской стороне около 1600 тел погибших армянских военнослужащих", - цитирует Алиева ТАСС.

При этом президент Азербайджана отметил для сравнения, что после Первой Карабахской войны армянская сторона не передала азербайджанской ни одного тела пропавшего без вести, которых, по его оценке, насчитывается около четырех тысяч.

Стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми в результате боев. Какие территории Нагорного Карабаха перешли под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".