Армянские правозащитники назвали имена 19 убитых в плену

03 мая 2021, 17:46

В Страсбургский суд направлены заявления об убийстве 19 граждан Армении, попавших в азербайджанский плен. Среди них семеро военных и 12 гражданских, сообщил представитель граждан Армении в ЕСПЧ Артак Зейналян.

Как писал "Кавказский узел", жители Армении подали в ЕСПЧ 85 исков о пытках и убийствах в плену. В это число входят 65 исков о бесчеловечном обращении в плену и около 20 исков — об убийстве пленных, сообщила 30 апреля представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ, адвокат Сирануш Саакян.

В марте международная правозащитная организация Human Rights Watch указала, что Баку не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести в ходе осенней войны в 2020 году. Есть сведения, что они подвергаются жестокому обращению и унижениям, заявили правозащитники. Власти Азербайджана не считают военнопленными граждан Армении, которые были задержаны после подписания соглашения о прекращения огня. По данным Баку, в Азербайджане содержатся 62 или 63 таких человека. Армянская сторона, в свою очередь, заявляет, что в Азербайджане удерживаются около 200 пленных.

Правозащитник Артак Зейналян, представляющий интересы пленных граждан Армении в Европейском суде по правам человека, обнародовал имена 19 человек, которые, по его данным, были убиты в плену после пыток.

Как утверждают Зейналян и его коллега Сирануш Саакян, среди этих 19 человек только семеро являлись военнослужащими: Эрик Мхитарян, Гагик Мкртчян, Араик Погосян, Варджес Газарян, Юрий Адамян, Артур Манвелян и Нарек Бабаян. Имена перечислены в публикации, которую Зейналян разместил сегодня на своей странице в Facebook.

Остальные 12 человек, которые, по сведениям Зейналяна, были убиты в плену, являлись гражданскими. Среди них Эдуард Шахгельдян, Арсен Караханян, Беник Акопян, Сержик Варданян, Генадий Погосян, Юрик Асрян, Миша Мовсисян и Миша Мелкумян.

В списке убитых гражданских, опубликованном правозащитником, есть также четыре женских имени: Елена Акопян, Элла Варданян, Анаит Мовсисян и Нина Давтян. Обращения, касающиеся судьбы всех перечисленных людей, уже направлены в ЕСПЧ, следует из публикации.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры.

"Вне зависимости от того, имеют они статус военнопленных или нет, попали в плен до или после заявления 9 ноября 2020 года, пленные должны быть немедленно освобождены", — говорится в письме Татояна. Он также заявил, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об этом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"