Жители Армении подали в ЕСПЧ 85 исков о пытках и убийствах в плену

30 апреля 2021, 18:32

Почти все армянские пленные по возвращении из Азербайджана пожаловались в ЕСПЧ на бесчеловечное обращение, еще около 20 исков касаются убийства пленных, сообщила адвокат Сирануш Саакян. За обращением с людьми, до сих пор удерживаемыми в Азербайджане, следит Красный Крест, однако мандат не позволяет этой организации разглашать информацию о нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", в марте международная правозащитная организация Human Rights Watch указала на то, что Баку не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести в ходе осенней войны в 2020 году. Есть сведения, что они подвергаются жестокому обращению и унижениям, заявили правозащитники.

В Европейский суд по правам человека подано 65 исков касательно бесчеловечного обращения в плену и около 20 исков — об убийстве пленных, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ, адвокат Сирануш Саакян. Иски касательно бесчеловечного отношения поданы от имени почти всех пленных, вернувшихся в Армению, подчеркнула она.

"Есть доказательства убийства армянских военнопленных, в том числе раненных, которые не получили защиты, предусмотренной международными конвенциями, и которые были умышленно убиты. В ряде случаев факт убийства зафиксирован судмедэкспертизой. В частности, есть видеодоказательство, как армянский солдат сдается в плен. Впоследствии ДНК-анализ останков показал, что он был убит. Есть дела, по которым у нас нет видеофактов пленения, но экспертиза подтвердила, что погибшего расстреляли или обезглавили", — сказала Саакян. Она добавила, что среди убитых в плену есть жители и Армении, и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

После прекращения боевых действий в ЕСПЧ подано 264 иска с требованием применить в отношении Азербайджана промежуточные меры и предоставить сведения о военнопленных, добавила адвокат. "Иски касаются, в том числе тех, кто уже вернулся из плена. На данный момент речь идет о почти 200 военнопленных", — сказала Саакян.

Армянские солдаты рассказали об издевательствах в плену

Американское издание Vice World News собрало и опубликовало 26 апреля свидетельства о жестоких издевательствах, которым уже после прекращения боев подверглись в плену армянские солдаты. 20-летний Армен рассказал, что азербайджанские военнослужащие избили его и других армянских солдат сразу после сдачи в плен. Когда пленных передали военным полицейским в Баку, избиения продолжились. По словам Армена, его били ногами, кулаками, а также кусками дерева по голове. У него были раны на голове, глаза опухли, и азербайджанцы угрожали убить его.

"Военная полиция нас не допрашивала, они только били нас. В первый день они приковали меня цепями к батарее, и я оставался в таком положении, сидя на полу, всю ночь. Я не мог заснуть из-за боли. У меня болели лицо, глаз и колено", — приводятся слова солдата в переводе статьи на русский язык, опубликованном 28 апреля на Telegra.ph. Армен находился в плену несколько месяцев.

19-летний армянский солдат Давид сообщил, что азербайджанцы схватили его после перестрелки возле села по дороге в Физулинский район. Все солдаты его подразделения были убиты в бою или умерли от жажды, оставшись на несколько дней без еды и воды. По словам Давида, азербайджанские военные, взяв его в плен, дали воды и перевязали раны, но затем избили. Он был госпитализирован, а затем попал в руки к следователям. В комнате для допросов Давида, как он утверждает, заставили записать признание, которое позже было опубликовано в интернете. На видео Давид заявляет, что на армянской стороне сражались курдские боевики. "В комнате были электрошокеры и дубинки, и они сказали, что забьют меня до смерти, если я не скажу то, что они хотят услышать", — рассказал Давид.

25-летний армянский доброволец Вазген был взят в плен возле Гадрута. Он сообщил, что после этого семь дней лежал неподвижно и питался лишь яблоками, которые падали с ближайшего дерева. Затем пленный был увезен на военный объект, где подвергся избиениям. "Азербайджанские солдаты засунули руки в рану на моем животе. Они насыпал мне в глаза перец чили и обожгли руки. Они били меня дубинками. Каждый раз, когда меня передавали новой группе солдат, меня избивали и пытали", — рассказал Вазген. Его также заставили записать видео, в котором он оскорблял премьер-министра Армении Никола Пашиняна, говорится в публикации.

Красный Крест решает проблемы пленных за закрытыми дверями

В армянском офисе Международного комитета Красного Креста сообщили, что следят за соблюдением прав военнопленных, но все факты нарушений не выходят за рамки конфиденциального диалога с властями.

"Все что мы видим, все что отмечаем, не идет к третьим сторонам и обсуждается на месте. Никакие отчеты никуда не идут. Иного механизма у МККК нет. В случае получения информации об убийстве пленного МККК предпринимает меры в рамках конфиденциального диалога с властями. Но дальнейшее рассмотрение дел находится вне мандата Красного Креста. Этим занимаются правоохранительные органы каждой из сторон [конфликта]", — пояснила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

Представители Красного Креста регулярно посещают в Баку лиц, удерживаемых в связи с карабахским конфликтом, заверила корреспондента "Кавказского узла" глава отдела по связям с общественностью Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова. По ее словам, сотрудники МККК проводят мониторинг условий содержания и обращения с такими людьми, создают возможности, чтобы они созвонились с родными, обменивались письмами и видеосообщениями.

МККК, согласно своему мандату, не предоставляет публичной информации относительно мест содержания этих людей и не комментирует иные вопросы, связанные с содержанием, заявила Гусейнова. Представители Военной прокуратуры Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Азербайджанские военные также жаловались на насилие в плену

На издевательства и избиения жаловались не только армянские, но и азербайджанские солдаты, вернувшиеся из плена, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров.

"Вернувшиеся из плена азербайджанские военные также рассказывали о пытках и насилии. К некоторым из них, кстати, представителей Красного Креста допустили очень поздно — через 20-30 дней. Если какая-то международная организация заявляет о пытках над пленными, то она должна рассказывать о случаях с обеих сторон и требовать расследования всех таких фактов. Когда же обвиняют одну сторону, то это свидетельствует о предвзятости данной структуры", — прокомментировал Джафаров заявление Human Rights Watch.

На избиения и лишение пищи в плену пожаловались азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, пробывшие в заключении в Нагорном Карабахе шесть лет и освобожденные после ноябрьского перемирия в 2020 году, а также освобожденный военнопленный Амин Мусаев. До осеннего обострения конфликта Армения выступала против предложения Азербайджана обменяться пленными по принципу "всех на всех".

После 10 ноября 2020 года армянская сторона передала Азербайджану 12 военных и двух гражданских лиц, а Азербайджан Армении — более 60 человек, отметил Джафаров.

"Однако власти Азербайджана не считают военнопленными лиц, задержанных в Гадрутском районе в декабре прошлого года. Ибо они были направлены в зону конфликта уже после подписания соглашения о прекращения огня. Этой группой были убиты азербайджанские военные, ранены гражданские лица. Речь идет о задержании порядка 62-63 лиц. Однако армянская сторона каждый раз повышает их число и теперь говорит о порядка 200 человек. Такое впечатление, что они увеличивают этот список за счет добавления туда некоторых из пропавших без вести", — сказал Джафаров.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры. "Вне зависимости от того, имеют они статус военнопленных или нет, попали в плен до или после заявления 9 ноября 2020 года, пленные должны быть немедленно освобождены", — говорится в письме Татояна. Он также заявил, что Азербайджан занижает реальное число пленных. В свою очередь, Евросоюз в апреле потребовал, чтобы власти Азербайджана предоставили Европейскому суду по правам человека всю информацию о солдатах, попавших в плен в Нагорном Карабахе, и ускорили их возвращение на родину.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об этом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"