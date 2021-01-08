Трое азербайджанцев заявили о пытках в плену

08 января 2021, 01:45

Азербайджанцы Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, пробывшие в заключении в Нагорном Карабахе шесть лет, а также освобожденный военнопленный Амин Мусаев сообщили об избиениях и лишении пищи в плену.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения 5 декабря 2020 года договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех". 15 декабря в Армению вернулись 44 человека, а в Азербайджан - 14, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые еще в 2014 году были приговорены в Нагорном Карабахе к 22 годам лишения свободы и пожизненному заключению соответственно. Часть армянских пленных все еще остается в Азербайджане, заявили власти Нагорного Карабаха. 17 декабря 2020 года азербайджанские власти заявили, что в армянском плену остаются еще три гражданина Азербайджана.

Армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Подготовлен отчет о пытках азербайджанских пленных, сообщили в организации "Развитие общества и гражданских отношений". Отчет о пытках пленных призван информировать международное сообщество о военных преступлениях против азербайджанских военных, сообщил глава НПО, представившего исследование, Ахмед Аббасбейли. Правозащитники в Баку согласились с выводами авторов отчета.

Дильгам Аскеров рассказал, что был задержан в селе на границе в Нагорным Карабахом, когда навещал отчий дом. "Арестовали меня в моем же родном селе и отправили в Ханкенди (армянское название - Степанакерт)", - приводит его слова агентство Report. Аскеров утверждает, что ему сломали два пальца, повредили кости черепа. "В течение недели, пока я находился в Ханкенди, меня не кормили. В результате я с 105 килограммов похудел до 55 килограммов. Там меня избивали прикладом автомата в область груди, рук", - сказал он.

По словам жителя Азербайджана, его избивали 15 человек, а когда он уже не мог встать на ноги, его "вновь и вновь насильно поднимали". Для пыток также использовался электрический ток, отметил он.

Аскеров пожаловался, что сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) не навещали его в течение первого года пребывания в Шушинской тюрьме и начали привозить продукты питания и вещи только после вмешательства азербайджанской стороны.

Житель Азербайджана рассказал, что во время военных действий в Нагорном Карабахе его этапировали в Горис, а оттуда - в Ереван, затем - в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и вновь - в Ереван, и лишь после его привезли в Баку.

Шахбаз Гулиев рассказал, что силовики пытали его, пытаясь добиться показаний против Аскерова. По словам жителя Азербайджана, его били дубинками, в результате отбили спину и сломали руку. Представителей МККК, по мнению Гулиева, к нему не допускали, чтобы те не увидели следы пыток, сообщил "Спутник-Азербайджан".

Шахбаз Гулиев и Дильгам (ранее указывался как Дилхам) Аскеров были задержаны в 2014 году в Нагорном Карабахе. Гражданам Азербайджана было предъявлено несколько обвинений, в том числе в шпионаже, убийстве и незаконном пересечении границы. Гулиева, которому было предъявлено обвинение в убийстве, суд признал виновным только в незаконном пересечении границы Нагорного Карабаха, шпионаже, хранении оружия и боеприпасов, участии в ограблении и в похищении несовершеннолетнего. Подсудимые отвергли обвинения в убийстве и шпионаже, а по другим эпизодам частично признали вину. Гулиева и Аскерова суд в Нагорном Карабахе приговорил к 22 годам и пожизненному заключению соответственно. В феврале 2019 года МИД Нагорного Карабаха исключил возможность освобождения или обмена Гулиева и Аскерова. При этом ведомство указало, что Азербайджан должен обращаться по подобным вопросам непосредственно к властям Нагорного Карабаха.

Военнослужащий Амин Мусаев рассказал, что был ранен и попал в плен во время боевых действий в Нагорном Карабахе. «Меня ударили сзади, волочили [...] Ударили меня и в санитарной машине, после чего я потерял сознание. Очнулся уже в больнице", - процитировало его агентство АПА. По словам Мусаева, избиения продолжились и в больнице, а еду там давали не вовремя. Он также рассказал, что ему не сообщили о перевозке в Азербайджан. "Посадили в самолет в больничной одежде. Только когда он приземлился, я понял, что нахожусь в Баку", - сказал он. По словам Мусаева, на родине его прооперировали.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

На сайте Международного комитета Красного Креста комментариев относительно заявлений Гулиева и Аскерова по состоянию на 1.20 мск 8 января нет.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Баку вынес решение о заочном аресте 13 армянских военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях на территории Азербайджана. В основу обвинений армянских военных по делу о преступлениях на территории Азербайджана легла оперативная информация, а также материалы из зарубежных СМИ, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Обвиняемым могут быть назначены длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения, указал правозащитник.