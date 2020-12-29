Правозащитники согласились с выводами авторов отчета о пытках азербайджанских военных

29 декабря 2020, 03:12

Отчет о пытках пленных в ходе осеннего обострения карабахского конфликта призван информировать международное сообщество о военных преступлениях против азербайджанских военных, сообщил глава НПО, представившего исследование, Ахмед Аббасбейли. Правозащитники в Баку согласились с выводами авторов отчета.

Как писал "Кавказский узел", армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Суд в Баку 27 декабря заочно арестовал 13 армянских военных, обвиняемых в военных преступлениях на территории Азербайджана. Организация "Развитие общества и гражданских отношений" подготовила отчет о пытках азербайджанских пленных.

14 ноября стало известно, что два младших прапорщика азербайджанской армии арестованы по обвинению в издевательстве над трупами военнослужащих, а два солдата обвиняются в осквернении могил. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил и обычаев войны (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Первая из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, вторая - на срок до пяти лет.

Глава общественного объединения "Развитие общества и гражданских отношений" Ахмед Аббасбейли рассказал 28 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что подготовленный организацией "Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне" носит промежуточный характер. "С учетом повышенного общественного интереса, а также внимания к проблеме международных организаций мы решили обнародовать промежуточный вариант исследования. Оно будет дополнено позднее новыми предполагаемыми фактами пыток азербайджанских военных после того, как мы завершим исследование имеющихся на руках десятков видео- и фотоматериалов, а также опросов военных, сообщений медиа", - сказал Аббасбейли.

Он отметил, что в скором времени отчет будет переведен на английский и другие иностранные языки. По словам Аббасбейли, в ходе работы над промежуточным отчетом было исследовано около 25 видеоматериалов. При этом в некоторых материалах были повторяющиеся эпизоды, снятые с разных ракурсов.

На вопрос, как проверялась подлинность видео, Аббасбейли отметил, что для исследования записей привлекались специалисты в области мультимедиа. Некоторые кадры были взяты из СМИ. "Кроме того, по форме предполагаемых азербайджанских военных мы обращались к командованию соответствующего рода войск и выясняли, были ли у них пропавшие без вести, опрашивали военнослужащих частей, сослуживцы которых исчезли во время боев, спрашивали, узнают ли они на видеоматериалах боевых товарищей. Наряду с этим важную источниковую базу составили рассказы самих азербайджанских военных, вернувшихся из плена", - отметил Аббасбейли.

В качестве одного из ярких примеров бесчеловечного обращения с пленными азербайджанцами Аббасбейли назвал историю Амина Мусаева.

"Сначала появилось видео, на котором армянские военные и [российский] журналист оказывают плененному раненому Амину Мусаева медицинскую помощь. Однако позже в сеть попали кадры, как после того как Амина Мусаева занесли в автомобиль якобы для доставки в госпиталь, как над ним издеваются и бьют его. Амин по возвращении из плена рассказал нам, что его неоднократно подвергали побоям. Аналогичная история произошла и с пленным Байрамом Керимовым", - сообщил Аббасбейли.

Двух других военнопленных, Ализаде Нурлана и Гамидова Нахида, жестоко избивали кулаками и прикладами автоматов, пинали. "Есть видеосвидетельства этого", - сказал Аббасбейли.

По его словами, доказательствами из различных источников подтверждаются также пытки, унижающее достоинство обращение, принуждение к тем или иным действиям военнопленных Бахшалиева Эмина, Абдинова Яхьи, Ахмедзаде Мобил, Алекперова Омара, Алиева Шарифа, Алиева Анара, Велиева Велиахада, Йолчуева Нуреддина. "У Алекперова Омара следы пыток были видны на лице, когда он вернулся. У него под глазом образовалась большая опухоль", - сказал Аббасбейли.

Он отметил, что в исследование включены факты пыток азербайджанских военнопленных и гражданских лиц, взятых в заложники еще в первую карабахскую войну. "Много спекуляций и манипуляций, обвинений только Азербайджана в военных преступлениях. Поэтому мы собрали факты и о военных преступлениях против азербайджанских пленных и заложников, убийств изощренными методами военных и гражданских лиц в первую карабахскую войну. В нашем отчете отражены также массовые убийства в Ходжалы, где были уничтожены 613 мирных жителей, включая женщин, стариков и детей. Мир не должен забывать об этих военных преступлениях. Конечно, военные преступления и второй карабахской войны также должны расследоваться с обеих сторон, и те, кто обвиняет Азербайджан, должны требовать расследований и со стороны Армении", - отметил Аббасбейли.

44-страничный отчет охватывает два периода – с 1988 года по 27 сентября 2020 года и с 27 сентября 2020 года по 1 декабря. В первой части представлена информация о плохом обращении и пытках в отношении азербайджанских пленных в ходе первой карабахской войны. Эта часть содержит информацию на 1 декабря 2020 года о пленных, взятых в заложники и пропавших без вести в ходе карабахской войны . По статистической информации в связи с пропавшими без вести, взятыми в заложники, а также освобожденными лицами в ходе карабахского конфликта, в Госкомиссии Азербайджана по пленным, пропавшим без вести и взятым в заложники зарегистрировано 3 890 пропавших без вести лиц (мужчины – 3623 человека, женщины – 267 человек), из них 3171 – военнослужащий, 719 – гражданские лица (71 ребенок, 267 женщин, 326 стариков). Во второй части исследования опубликованы факты пыток против азербайджанских пленных во ходе осеннего обострения конфликта с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Правозащитники оценили отчет о пытках

По мнению главы Бакинского клуба прав человека Расула Джафарова, несмотря на то, что общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" имеет реноме проправительственной НПО, его исследование относительно фактов пыток в отношении азербайджанских военнопленных отражает реальность. "По сути, это всем известные факты, видеокадры, попавшие в Интернет, распространенные мучителями самих пленных. В общем-то, подлинность не менее 12 видеозаписей о пытках азербайджанских военных подтвердила и организация Amnesty İnternational. Правда, в исследовании нет рассказов самих жертв пыток, и приводятся только ряд фото – скриншоты из видеоматериалов. Однако составители назвали его промежуточным отчетом. Видимо, в окончательном варианте будут рассказы и самих пленных, и ссылки на все источники в Интернете", - сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Координатор Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает вышеуказанное исследование отражающим объективную реальность. "Общественное объединение "Развитие общества и гражданских отношений" не из тех НПО, которые занимают принципиальную позицию в отношении нарушения прав человека и проблемы политзаключенных в Азербайджане. Однако в данном случае исследование организации носит объективный характер. К сожалению, в нарушение норм международного гуманитарного права имели место пытки, другие формы бесчеловечного обращения с пленными, глумление над телами погибших, осквернение могил. Эти действия совершались с обеих сторон. Организация "Развитие общества и гражданских отношений" собрала и обобщила факты военных преступлений против азербайджанцев. Все эти факты были в Интернет, соцсетях, достоверность многих не вызывала сомнений. Вернувшиеся из плена солдаты сами свидетельствовали об этих фактах", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

21 ноября Генпрокуратура Азербайджана назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность специалистами. Омбудсмен Армении Арман Татоян в свою очередь настаивает на подлинности большинства видео, а омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел погибших армянских солдат были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".