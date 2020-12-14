Четверо азербайджанских военных арестованы за преступления в Нагорном Карабахе

14 декабря 2020, 17:40

Два младших прапорщика азербайджанской армии обвинены в издевательстве над трупами военнослужащих, два солдата - в осквернении могил, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха.

21 ноября Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность с участием специалистов военной прокуратуры. Омбудсмен Армении Арман Татоян настаивает на подлинности большинства видео. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел погибших армянских солдат были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами. По его словам, офис омбудсмена анализирует видео из интернета и для того, чтобы определить число солдат и мирных жителей, находящихся в азербайджанском плену.

Четыре военнослужащих азербайджанской армии арестованы за совершение военных преступлений. В издевательствах над телами погибших армянских военных в ходе боев на территории Зангеланского района обвинены двое военнослужащих, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

За издевательства над телами погибших военнослужащих арестованы два младших прапорщика, также арестованы два солдата за разрушение каменных плит на армянских могилах на кладбище в Ходжавендском районе, говорится в сообщении прокуратуры.

Преступления были выявлены в ходе изучения видео с "бесчинствами азербайджанских солдат". "Многие их них оказались фальшивками. Но за те, что были настоящими, к ответу призваны младшие прапорщики – Рашад Алиев и Гардашхан Абышов, а также рядовые – Арзу Гусейнов и Умид Агаев", - цитирует сообщение Генпрокуратуры "Sputnik Азербайджан".

Уголовные дела возбуждены по статьям о жестоком или бесчеловечном обращении с военнопленными (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и о надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Санкции статьи 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, статьи 245 - на срок до пяти лет.



Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".