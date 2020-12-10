Правозащитники заявили о военных преступлениях обеих сторон карабахского конфликта

10 декабря 2020, 22:44

Армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление, в котором назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность с участием специалистов военной прокуратуры. Омбудсмен Армении Арман Татоян настаивает на подлинности большинства видео. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел погибших армянских солдат были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами. По его словам, офис омбудсмена анализирует видео из интернета и для того, чтобы определить число солдат и мирных жителей, находящихся в азербайджанском плену.

18 октября защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что человек, представившийся азербайджанским военным, разместил в Facebook фотографию обезглавленного армянского солдата. Татоян также опубликовал фотографию убитого, однако голова на фото замазана, что не дает возможности определить, действительно ли обезглавлен мужчина, одетый в военную форму. Факт обезглавливания невозможно проверить, располагая лишь фотографией убитого, указал сотрудник подмосковного Бюро судмедэкспертизы. Доказать факт отрезания головы пленного должна группа международных экспертов в рамках расследования инцидента как военного преступления, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Эксперты международной правозащитной организации Amnesty International проанализировали 22 видеозаписи, сделанные в Нагорном Карабахе, и пришли к выводу, что солдаты обеих сторон конфликта совершали военные преступления, в том числе обезглавливали пленных и оскверняли трупы солдат противника. Подлинность видеозаписей была подтверждена экспертизой, подчеркивается в докладе.

"Во время недавних боев в Нагорном Карабахе военные с обеих сторон вели себя чудовищным образом, демонстрируя полное пренебрежение правилами ведения войны. Безнравственность и бесчеловечность, запечатленные на этих записях, демонстрируют очевидное намерение причинить высший вред и унизить жертвы, что является явным нарушением международного гуманитарного права", — заявил директор по исследованиям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



Он призвал власти Азербайджана и Армении "немедленно провести независимое, беспристрастное расследование и установить всех ответственных в этих преступлениях". Кривошеев подчеркнул, что в случае, если военное преступление совершили нижние армейские чины, ответственность должны понести и их командиры, сообщил сегодня РБК.

В ходе осеннего обострения конфликта обе стороны выдвигали обвинения в применении смертоносных фосфорных и кассетных снарядов. Аналитики Amnesty International установили, что при обстреле азербайджанского города Барда действительно использовались кассетные бомбы.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".