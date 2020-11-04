Военные эксперты сочли недоказанным применение фосфорных снарядов в Карабахе

04 ноября 2020, 11:52

Применение запрещенного фосфорного оружия грозит осуждением со стороны международного сообщества, стороны карабахского конфликта не пойдут на это, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты после взаимных обвинений со стороны Нагорного Карабаха и Азербайджана. Они сочли неубедительными опубликованные свидетельства об обстрелах фосфорными боеприпасами.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

"Кавказский узел" писал, что власти Нагорного Карабаха 30 октября обвинили азербайджанских военных в использовании фосфорных боеприпасов для поджога лесов, где укрываются от обстрелов мирные жители Нагорного Карабаха. К 3 ноября Нагорный Карабах насчитал 1815 га лесов, сожженных фосфорными снарядами. Армения сама использует снаряды с белым фосфором, но пытается переложить ответственность за это на противника, заявили азербайджанские власти, сославшись на данные разведки о подготовке массированного применения этого запрещенного оружия в зоне конфликта. Азербайджан заявил, что армянские военные использует фосфорные снаряды для поджога лесов Шуши, Топханы. Азербайджанское агентство по разминированию ANAMA установило, что 2 ноября село Сахлабад Тертерского района было обстреляно снарядами с фосфорной начинкой.

В качестве доказательства обстрела лесов Нагорного Карабаха фосфорными снарядами защитник прав человека Армении Арман Татоян разместил видео на своей странице в Facebook. В кадре с неба опускаются светящиеся потоки. Голос за кадром говорит на армянском языке: "Посмотрите, что льется с неба. Все леса поджигают. Я не знаю, что это за оружие, но все леса сжигают". Еще одно видео было опубликовано 31 декабря министерством обороны Нагорного Карабаха, там над лесом встает яркое зарево бело-желтого огня, при этом на землю падают россыпи огней. 3 ноября Служба по ЧС Нагорного Карабаха опубликовала фото, на которых, по утверждению ведомства, запечатлены кассетные боеприпасы с фосфором, примененные азербайджанской стороной. На фото изображен похожий по форме на снаряд предмет с согнутой носовой частью.

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин счел видео, опубликованное Арманом Татояном, не убедительным. "То, что там изображено, может быть чем угодно, вплоть до дымовых шашек", - сказал он.

Сомнения высказал и руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. "Известно, что фосфорные боеприпасы применял Израиль против сектора Газа. Сохранились видеосъемки: летит ракета, раскрывается и из нее сыплется фосфор. Здесь же этого нет", - указал он.

Применение фосфорных боеприпасов запрещено в любом виде принятым в 1977 году третьим дополнительным протоколом к Женевской конвенции о защите жертв войны, а также принятой в 1980 году Конвенцией о "негуманном" оружии, указал военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, фосфорные боеприпасы полностью выжигают воздух, в результате чего люди умирают от нехватки кислорода. Защититься от фосфора, проникающего в любую щель, невозможно. При попадании на кожу фосфор вызывает сильные ожоги. "Чаще всего от этого страдают так называемые некомбатанты, то есть мирные жители", - подчеркнул Перенджиев.

При попадании на кожу фосфор "прожигает" ее до костей, подобные раны крайне трудно лечить, отметил Анатолий Цыганок. "Кроме того, при попадании фосфора на любую поверхность он поджигает ее. Это могут быть деревья в лесу, дома в населенном пункте", - добавил Цыганок.

Поскольку применение фосфорных боеприпасов запрещено, вряд ли хотя бы одна из сторон рискнет их применить - очевидно, что за этим последует немедленное осуждение со стороны мирового сообщества, отметил Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что применение фосфорных боеприпасов запрещено, как на территории другого государства, так и на собственной территории. Дандыкин напомнил, что фосфорные боеприпасы применялись США во время войны во Вьетнаме, где из-за этого были выведены из сельскохозяйственного оборота миллионы гектаров земли.

Азербайджану незачем использовать фосфорное оружие, считает бакинский эксперт

Применение любого оружия, вызывающего пожары и дымовую завесу, невыгодно азербайджанской стороне, указал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Азербайджан имеет полное превосходство в воздухе, поражая военные цели противника БПЛА и авиацией. Фосфорное оружие выгодно использовать при большой скученности сил противника. Однако на карабахском театре, где бои идут сейчас в горной местности, для Азербайджана в этом необходимости нет", - сказал Исазаде.

При этом армянским военным, по его мнению, использовать фосфорное оружие выгодно. "Это создание помех для средств воздушного нанесения ударов азербайджанской армии. Не случайно сейчас лесные пожары наблюдаются южнее города Шуша и восточнее города Ходжавенд (армянское название - Мартуни. - Прим. "Кавказского узла"), где армянская армия ведет оборонительные бои", - отметил Азад Исазаде.

Он сообщил, что Азербайджан подписал Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, которая регулирует запрет применения фосфорных боеприпасов.

3 ноября в Тертерском районе в поле были обнаружены два неразорвавшихся фосфорных снаряда, из-за опасности вывоза на утилизацию снаряды были обезврежены на месте, сообщило гостелевидение Азербайджана, показав кадры уничтожения снарядов в эфире. Это были артиллерийские снаряды калибра 122 мм, заявил в эфире телеканала представитель азербайджанского агентства по разминированию ANAMA Мушфиг Мамедов. Он добавил, что снаряды не разорвались ввиду неисправности боеголовки.

Омбудсмен Армении заявил о сожжении лесов Кашатагского района

По данным офиса омбудсмена Армении Армана Татояна, из 1815 га лесов, сожженных в Нагорном Карабахе "в результате азербайджанской агрессии", больше всего, 910 га, приходится на юго-западные территории (Кашатагский район), 270 га - на центр Нагорного Карабаха (Шушинский район), 190 га - на западный Мартунинский район, 185 га - на северо-восточный Мартакертский район, 122 га - на расположенный между Мартунинским и Мартакерским Аскеранский район.

В Шаумяновском районе, который находится на северо-западе Нагорного Карабаха, сожжены 108 га лесов, в Гадрутском на юго-востоке - 30 га, указано в инфографике офиса омбудсмена.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлены справочные материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"