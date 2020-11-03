Азербайджанцы из прифронтовых сел укрываются от обстрелов в самодельных землянках

03 ноября 2020, 19:49

В азербайджанских селах на удалении от линии фронта не оборудовались бомбоубежища, поэтому местным жителям приходится устраивать самодельные укрытия-землянки. Сельчане, чьи дома разрушены снарядами, переезжают к соседям и родственникам.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", Вооруженные силы Армении ведут обстрел населенных пунктов Агдамского и Агджабединского районов, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

2 ноября в поселок Шихарх города Тертера, села Газьян, Сахлабад и Гапанлы Тертерского района упали 52 снаряда, при этом обошлось без человеческих жертв, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Тертерского района.

Два снаряда, упавших близ села Сахлабад, не разорвались. "Саперы из ANAMA (азербайджанское агентство по разминированию - прим. "Кавказского узла") установили, что эти снаряды были с фосфорной начинкой. Везти их на утилизацию было опасно и потому снаряды обезвредили на месте", - сообщил сотрудник администрации.

С 27 сентября до 2 ноября подразделения Вооруженных сил Армении выпустили по территории района 15 698 снарядов, 17 человек погибли, в том числе одна женщина и один ребенок, 54 – ранены, добавили в районной администрации.

В результате обстрелов повреждены 915 домов, полностью разрушены 135 домов, разрушены два социальных объекта, одно многоэтажное жилое здание, три производственных объекта, 11 торговых точек, два административных здания и два заведения. Урон нанесен 64 многоэтажным жилым зданиям, 25 социальным объектам, восьми производственным объектам, трем объектам водоснабжения, одному объекту теплоснабжения, 28 торговым объектам, рассказали в администрации.

Власти района сообщили о продолжении обстрелов 3 ноября. "Сведений о жертвах пока не поступало. Информация о разрушениях уточняется", - сказал представитель районной администрации.

Поселок Шихарх для вынужденных переселенцев – наиболее пострадавший от артобстрелов район Тертера, в нем не осталось целых зданий. Местные жители проводят большую часть времени в бомбоубежищах и лишь в периоды затишья поднимаются в свои квартиры. О том, как живут люди в поселке, – фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова, побывавшего в Тертере 2 ноября 2020 года.

Село Сахлабад Тертерского района регулярно подвергается обстрелам

В селе Сахлабад Тертерского района, расположенном в 9-10 километрах от линии фронта, два снаряда попали в дом местного жителя Хагани Гурбанова. "Один снаряд не взорвался. Другой попал прямо в дом, разрушив его. Меня дома не было. Будь я дома, наверняка погиб бы", - сказал Гурбанов.

По его словам, село регулярно подвергается обстрелам и многие дома полностью или частично разрушены. Он отметил, что женщин, детей, стариков еще в начале военных действий отправили к родственникам в другие регионы. В селе остаются в основном взрослые мужчины, во время обстрелов люди прячутся от снарядов в убежищах-землянках, сооруженных у них во дворах.

Дефицита продуктов в селе нет, отметил Гурбанов. "Хлеб ежедневно подвозится из райцентра. Мясо, куры, у нас в своих хозяйствах, овощи тоже. За сигаретами, сахаром, чаем, раз в неделю или в две недели выезжаем в Тертер. Сейчас нам многое и не нужно", - сказал мужчина.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. 3 ноября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 405. В Армении число погибших мирных жителей к 2 ноября, по данным местных властей, составило не менее трех человек, раненых - не менее четырех. Число погибших мирных жителей Нагорного Карабаха достигло 46, раненых - 142, сообщил сегодня омбудсмен.

Жители ряда сел не могут укрыться в бомбоубежищах

В результате обстрела 2 ноября села Йеникенд Геранбойского района пострадали два частных дома. У местного жителя Сеймура Мустафаева жилье серьезно пострадало. "Нас не было дома, мы были в поле. Когда снаряды попали по селу, мы вернулись и увидели, что взрывной волной разнесло навес (покрытие из металлических листов для защиты от дождя) во дворе, выбило стекла, посыпался потолок, частично обрушилась хозяйственная постройка во дворе", - рассказал хозяин дома корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что у них в селе нет бомбоубежищ. "Наше село в 30-35 километрах от фронта. Раньше наше село очень редко подвергалось обстрелам. Но за последний месяц уже несколько раз попадали снаряды. Этими обстрелами нас не запугать. Все жители остаются в селе, занимаются повседневными делами, хозяйством", - сказал Мустафаев.

У жителя этого же села Этибара Гумбатова в результате попадания снаряда дом был разрушен. "Наш дом после обстрела оказался непригодном для жилья состоянии. Из районной администрации приходили, посмотрели, сказали, что государство восстановит дом после завершения военных действий. Нам предложили временное жилье в райцентре. Но мы отказались ехать туда, не хотим оставлять село. Временно поживем у родственников, у них просторный дом", - заявил Гумбатов.

Он сообщил, что обстрелы продолжались и 3 ноября. "Стрельба была слышна и сегодня. Но снаряды упали где-то в двух километрах от нас, в поле", - сказал мужчина.

2 ноября под обстрел попало и село Гараханлы Агджабединского района. "Мы находимся на расстоянии 20-22 километров от фронта. Тем не менее периодически обстреливают и наше село. В ходе вчерашнего обстрела был разрушен один дом в нашем селе. Жильцы в это время были на сельхозработах в поле. Им просто повезло", - сказал житель Гараханлы Теймур Гасымов.

По его словам, в селе нет бомбоубежищ. "Дома в нашем селе построены давно. И потому не было предусмотрено создание бомбоубежищ. Вообще наше село крайне редко обстреливали в прошлом. Но за последний месяц, наверное, раз 7-8 к нам попадали снаряды. Не ясен смысл этих обстрелов. Село находится далеко от линии фронта, здесь нет военных. Мы простые труженики села. Если нас хотят выжить отсюда, то все это тщетно. Наша община еще более сплачивается. Пострадавшим всем селом помогаем. Если чей-то дом разрушен, то эту семью забирают себе близкие родственники, соседи", - рассказал Гасымов.

По его словам, в селе работает магазин, медпункт и каких-либо проблем со снабжением нет.

Два снаряда 2 ноября упали и близ села Бахарли Агдамского района, расположенного в 10 километрах от линии фронта. "Стреляют каждый день, из пушек-ракет. В селе остались в основном мужчины. Есть у нас и разрушенные, и поврежденные строения. Но в ходе вчерашних обстрелов снаряды попали в поле", - сообщил житель села Мамед Мамедов.

По его словам, селяне во время обстрелов укрываются в бомбоубежищах-землянках. "Мы вырыли землянки, накрыли их листами металла, посыпали песком. Конечно, если будет прямое попадание, то такое убежище нас не защитит, но от осколков и взрывной волны прятаться можно", - сказал Мамедов.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".