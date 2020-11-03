Люди едут на автомобиле рядом с поврежденным зданием после обстрела в городе Шуши (Шуша), 29 октября 2020 года. Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure via REUTERS

03 ноября 2020, 09:19

Число погибших жителей Нагорного Карабаха выросло до 46

Число погибших мирных жителей возросло до 46, раненых - до 142, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха. Города Мартуни и Шуши утром подверглись ракетным обстрелам, рассказали в Службе по ЧС.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. 1 ноября Нагорный Карабах сообщил о 45 погибших и 141 раненом среди мирных жителей. 31 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400. В Армении число погибших, по данным местных властей, составило не менее трех человек, раненых - не менее четырех.

Минувшей ночью в населенных пунктах Нагорного Карабаха обстановка была относительно спокойной, однако утром возобновился обстрел в направлении городов Мартуни и Шуши, а также близлежащих сел, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Службы по ЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. 

По его данным, обстрел велся из установки "Смерч". "Есть разрушения, но информации о жертвах мы не получали", - сказал Тадевосян.

Он добавил, что в остальных районах ситуация относительно спокойная.

"На сегодняшний день, по меньшей мере 46 мирных жителей убиты и не менее 142 ранены", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Омбудсмен сообщил, что 1 ноября один мирный житель - 53-летний мужчина - был убит в селе Хнушинак Мартунинского района. В тот же день в результате взрыва снаряда в селе Араджадзор Мартакертского района был ранен 67-летний мужчина.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что ночью Армия обороны "вела оборонительные бои на восточном, юго-восточном и южном направлениях".

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Погиб заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1177", "Жители Азербайджана рассказали о разрушениях после обстрелов".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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