Армения сообщила о трех жертвах обстрела в селе Давид Бек

02 ноября 2020, 19:53

Один мирный житель погиб и двое ранены в результате обстрела села Давид Бек Сюникской области, сообщило Минобороны Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. 1 ноября Нагорный Карабах сообщил о 186 жертвах среди мирных жителей. 31 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400.

Сегодня вечером около 17.10 мск село Давид Бек Сюникской области Армении подверглось обстрелам из артиллерийских установок. В результате один мирный житель погиб, двое получили ранения, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

К 30 октября двое мирных жителей Армении погибли и двое были ранены в результате обстрелов, сообщил омбудсмен Арман Татоян на встрече с главой делегации Евросоюза в Армении, послом Андреа Викторин. Кроме того, были разрушены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, сказано в сообщении от 30 октября на странице офиса омбудсмена Армении в Facebook.

В общей сложности с начала обострения конфликта погибли не менее трех мирных жителей Армении и ранены четверо.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".