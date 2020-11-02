02 ноября 2020, 19:53

Армения сообщила о трех жертвах обстрела в селе Давид Бек

Один мирный житель погиб и двое ранены в результате обстрела села Давид Бек Сюникской области, сообщило Минобороны Армении.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, несмотря на три перемирия. Бои сопровождаются обстрелами населенных пунктов и гибелью мирных жителей. 1 ноября Нагорный Карабах сообщил о 186 жертвах среди мирных жителей. 31 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400.

Сегодня вечером около 17.10 мск село Давид Бек Сюникской области Армении подверглось обстрелам из артиллерийских установок. В результате один мирный житель погиб, двое получили ранения, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

К 30 октября двое мирных жителей Армении погибли и двое были ранены в результате обстрелов, сообщил омбудсмен Арман Татоян на встрече с главой делегации Евросоюза в Армении, послом Андреа Викторин. Кроме того, были разрушены частные дома и объекты гражданской инфраструктуры, сказано в сообщении от 30 октября на странице офиса омбудсмена Армении в Facebook. 

В общей сложности с начала обострения конфликта погибли не менее трех мирных жителей Армении и ранены четверо.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1177", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 ноября 2020, 20:25

02 ноября 2020, 20:19

02 ноября 2020, 20:05

  • Карантинные меры ужесточены в Южной Осетии

    Деятельность учебных учреждений, развлекательных центров, бассейнов и спортивных секций приостановлена в Южной Осетии до 15 ноября. Проведение свадеб и массовых мероприятий ограничено до особого распоряжения.

02 ноября 2020, 19:03

02 ноября 2020, 18:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи