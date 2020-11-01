Нагорный Карабах сообщил о 186 жертвах среди мирных жителей

01 ноября 2020, 12:32

С начала обострения карабахского конфликта погибло 45 жителей мирных населенных пунктов, 141 человек ранен, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха. Жители Степанакерта насчитали с утра более шести взрывов в городе.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее, на следующий день Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта, а позднее - об обстреле Шуши, Мартакерт и Мартуни. В селе Гергер погиб мирный житель, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

По предварительным данным, с начала войны по 31 октября убиты 45 мирных жителей, - сообщил корреспондент "Кавказского узла" омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Среди погибших – девочка, семь женщин и 37 мужчин, сообщил он.

По данным омбудсмена, ранения получили 141 человек, травмы 120 из них врачи оценивают как серьезные. "Все пострадавшие находятся под присмотром врачей", - сказал Бегларян.

Он отметил, что с 27 сентября обстрелам подверглись боле 160 гражданских населенных пунктов Нагорного Карабаха, были уничтожены или повреждены объекты инфраструктуры и частная собственность. "Серьезно пострадали более 13100 объектов частной недвижимости, более 2000 автомобилей, около 2700 объектов инфраструктуры и промышленности», - перечислил Бегларян.

«Ситуация в населенных пунктах Нагорного Карабаха на данный момент относительно спокойная», - отметили в службе по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха. «Только в направлении города Мартуни противник периодически открывает огонь из различных видов оружия», - сказал 12.50 по местному времени (11.50 мск) корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы Унан Тадевосян. Он добавил, что «в результате утреннего ракетного обстрела в Степанакерте пострадавших нет».

Власти Нагорного Карабаха сегодня заявили о бомбежке Мартуни. Также были обстреляны села в Аскеранском районе, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям.

Жители Степанакерта продолжают находиться в убежищах, хотя воздушной тревоги нет. Во время обстрела они насчитали более шести взрывов, передал корреспондент "Кавказского узла".

«Бои продолжались всю ночь на юго-западе, юго-востоке и на севере», - говорится в сегодняшней сводке Минобороны Нагорного Карабаха. Азербайджанское военные "продолжали наносить удары по мирным населенным пунктам, в частности, обстреливали города Мартуни, Шуши и село Карин Так", отмечается в сообщении. Утром военные возобновили наступление, под обстрелы попали мирные населенные пункты, указала пресс-служба военного ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 31 октября Генпрокуратура Азербайджана заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400. Сегодня Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле города Тертера и пяти сел в Агджабединском районе.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".