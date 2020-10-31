Житель Нагорного Карабаха погиб под обстрелом

31 октября 2020, 18:41

Азербайджанские военные обстреливали сегодня Степанакерт, Шуши, Мартакерт и Мартуни, в селе Гергер погиб мирный житель, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 26 октября вступила уже третья договоренность о режиме прекращения огня в зоне карабахского конфликта, однако боевые действия и обстрелы населенных пунктов не прекратились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее, сегодня Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта, на обстрелы пожаловались и жители прифронтовых районов Азербайджана.

По данным Нагорного Карабаха на 30 октября, погибли 44 мирных жителя, еще 141 ранен. Генпрокуратура Азербайджана 29 октября заявила, что с начала обострения карабахского конфликта под обстрелами погибли 90 жителей азербайджанских городов и сел, ранены 392 человека.

59-летний житель села Гергер Мартунинского района Апрес Адамян погиб в результате обстрелов азербайджанскими военными, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

По его словам, с сегодняшнего утра и в течение всего дня Азербайджан вел ракетный обстрел по Степанакерту, Шуши, Мартуни, Мартакерту и другим населенным пунктам Нагорного Карабаха.

Отметим, что 85-летняя жительница Нагорного Карабаха Евгения Бабаян рассказала, как была насильно увезена из дома в Гадруте азербайджанскими военными и подверглась бесчеловеченому обращению.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".