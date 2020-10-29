Женщины оплакивают погибшего. 29 октября 2020 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

29 октября 2020, 17:52

Азербайджан насчитал 90 погибших при обстрелах мирных жителей

С начала обострения карабахского конфликта под обстрелами погибли 90 жителей азербайджанских городов и сел, ранены 392 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Баку попросил ЕСПЧ обязать Армению прекратить обстрелы и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Что стало с Бардой после ударов "Смерча" и лица переживших обстрелы горожан - в фоторепортажах корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 21 убитом и 70 раненых мирных жителях при обстреле Барды 28 октября.

По данным на 13.00 (12.00 мск), всего с 27 сентября в результате обстрелов погибли 90 мирных жителей Азербайджана, 392 ранены, сообщила Генпрокуратура страны. Разрушены 2406 частных домов, 92 многоквартирных здания и 423 объекта гражданской инфраструктуры, передал информацию ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Армянские военные в нарушение режима прекращения огня подвергают артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов, утверждается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно 39-му правилу Регламента суда. Баку просит суд обязать Ереван "прекратить ракетные  и артиллерийские обстрелы с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана по жилым районам, общественным зданиям, кладбищам и другим гражданским объектам и инфраструктуры Азербайджана", а также "прекратить отправку военных сил, вооружения и так называемых добровольцев, которые на самом деле являются наемниками, на суверенную территорию Азербайджана, и воздерживаться от призывов к нахождению граждан Армении или иностранных граждан на территории Азербайджана", "убрать свои военные силы и технику, нелегально находящиеся на территории Азербайджана", "отказаться от политики ненависти, обращенной на Азербайджан и ее граждан" и "прекратить военную, политическую, финансовую или какую-либо другую поддержку криминальных авторитетов", указано на сайте ЕСПЧ.

Суд призвал стороны конфликта воздержаться от действий, в результате которых могут быть нарушены права мирных жителей. Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд может предписать временные меры любому государству, подписавшему Европейская конвенция о правах человека.

Помощник президента Азербайджана Фуад Алескеров указал, что суду были представлены фото- и видеоматериалы об обстрелах, собранные Министерством обороны, омбудсменом, Генеральной прокуратурой, другими правоохранительными органами и спецслужбами Азербайджана, передало сегодня государственное агентство "Азертадж".

Отметим, что власти Нагорного Карабаха заявили сегодня о ракетных обстрелах азербайджанскими военными окраины Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), Мартакерта (Агдере), Шуши (Шуша) и окрестных сел. Двое жителей Степанакерта получили ранения, они госпитализированы. Жители Нагорного Карабаха заявили, что не желают бросать свои дома и уезжать из Степанакерта и Шуши, несмотря на интенсивные обстрелы. Соцработники развозят продукты по бомбоубежищам, хотя в городах не смолкает сигнал воздушной тревоги.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. По данным Нагорного Карабаха на 28 октября, число убитых среди мирных жителей составляло 38, раненых - 120, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило об отражении атаки на Губадлинском направлении", "Азербайджан объявил о восстановлении контроля над 13 селами в зоне конфликта", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 октября 2020, 19:44

29 октября 2020, 19:24

29 октября 2020, 18:47

29 октября 2020, 18:15

29 октября 2020, 17:30

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи