Азербайджан насчитал 90 погибших при обстрелах мирных жителей

29 октября 2020, 17:52

С начала обострения карабахского конфликта под обстрелами погибли 90 жителей азербайджанских городов и сел, ранены 392 человека, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Баку попросил ЕСПЧ обязать Армению прекратить обстрелы и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 21 убитом и 70 раненых мирных жителях при обстреле Барды 28 октября.

По данным на 13.00 (12.00 мск), всего с 27 сентября в результате обстрелов погибли 90 мирных жителей Азербайджана, 392 ранены, сообщила Генпрокуратура страны. Разрушены 2406 частных домов, 92 многоквартирных здания и 423 объекта гражданской инфраструктуры, передал информацию ведомства корреспондент "Кавказского узла".

Армянские военные в нарушение режима прекращения огня подвергают артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов, утверждается в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял ходатайство Азербайджана о применении обеспечительных мер к Армении согласно 39-му правилу Регламента суда. Баку просит суд обязать Ереван "прекратить ракетные и артиллерийские обстрелы с территории Армении и оккупированных территорий Азербайджана по жилым районам, общественным зданиям, кладбищам и другим гражданским объектам и инфраструктуры Азербайджана", а также "прекратить отправку военных сил, вооружения и так называемых добровольцев, которые на самом деле являются наемниками, на суверенную территорию Азербайджана, и воздерживаться от призывов к нахождению граждан Армении или иностранных граждан на территории Азербайджана", "убрать свои военные силы и технику, нелегально находящиеся на территории Азербайджана", "отказаться от политики ненависти, обращенной на Азербайджан и ее граждан" и "прекратить военную, политическую, финансовую или какую-либо другую поддержку криминальных авторитетов", указано на сайте ЕСПЧ.

Суд призвал стороны конфликта воздержаться от действий, в результате которых могут быть нарушены права мирных жителей. Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд может предписать временные меры любому государству, подписавшему Европейская конвенция о правах человека.

Помощник президента Азербайджана Фуад Алескеров указал, что суду были представлены фото- и видеоматериалы об обстрелах, собранные Министерством обороны, омбудсменом, Генеральной прокуратурой, другими правоохранительными органами и спецслужбами Азербайджана, передало сегодня государственное агентство "Азертадж".

Отметим, что власти Нагорного Карабаха заявили сегодня о ракетных обстрелах азербайджанскими военными окраины Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), Мартакерта (Агдере), Шуши (Шуша) и окрестных сел. Двое жителей Степанакерта получили ранения, они госпитализированы. Жители Нагорного Карабаха заявили, что не желают бросать свои дома и уезжать из Степанакерта и Шуши, несмотря на интенсивные обстрелы. Соцработники развозят продукты по бомбоубежищам, хотя в городах не смолкает сигнал воздушной тревоги.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. По данным Нагорного Карабаха на 28 октября, число убитых среди мирных жителей составляло 38, раненых - 120, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.