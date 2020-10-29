Жители Степанакерта и Шуши сообщили о последствиях обстрелов

29 октября 2020, 15:52

Жители Нагорного Карабаха заявили, что не желают бросать свои дома и уезжать из Степанакерта и Шуши, несмотря на интенсивные обстрелы. Соцработники развозят продукты по бомбоубежищам, хотя в городах не смолкает сигнал воздушной тревоги.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили сегодня о ракетных обстрелах азербайджанскими военными окраины Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), Мартакерта (Агдере), Шуши (Шуша) и окрестных сел. Двое жителей Степанакерта получили ранения, они госпитализированы.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. По данным Нагорного Карабаха на 28 октября, число убитых среди мирных жителей составляло 38, раненых - 120. Генпрокуратура Азербайджана 28 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 69 мирных жителей, ранены 322, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Помимо Степанакерта, Шуши и Мартакерта сегодня обстреливались Мартуни (азербайджанское название - Ходжавенд) и Аскеран, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Службе по чрезвычайным ситуациям (СЧС) Нагорного Карабаха. Обстрелы Степанакерта и Шуши начались около 02.50 (01.50 мск), сирена воздушной тревоги там не смолкает с ночи, указал представитель ведомства в 13.30 мск.

"В результате обстрела Степанакерта утром был разрушен один жилой дом, полностью обрушилось соседнее здание, повреждена одна машина. Хозяин дома и сосед были ранены и доставлены в больницу. Также в Шуши разрушены многоквартирные здания и жилые дома, дороги города. Противник продолжает обстрел в районе церкви Казанчецоц", - сказал сотрудник СЧС Унан Тадевосян.

8 октября собор Казанчецоц (собор Св. Христа Всеспасителя) в Шуши подвергся сразу двум обстрелам. Во время второго в храме находились три российских журналиста. Один из них, главред издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок, был прооперирован и в состоянии искусственной комы перевезен в Ереван. Еще двое пострадавших, журналисты Левон Арзанов и Грант Баладьян, перевезены на лечение в Москву. Ранения при обстреле собора получили и местные жители. Азербайджан отверг свою причастность к обстрелам. Частично разрушенный храм остается открытым для верующих, отметил представитель Армянской Апостольской церкви 24 октября.

Тадевосян напомнил, что при бомбардировке Степанакерта 28 октября были повреждены здания больницы и роддома. По его словам, при этом никто не пострадал.

"Еще в начале войны все медики, больные из операционного и других отделений были переведены в безопасные места, поэтому в ходе вчерашнего обстрела больницы и роддома жертв не было", - заявил представитель СЧС.

МИД Нагорного Карабаха опубликовал фотографии частично разрушенного здания роддома в Степанакерте, однако Азербайджан отверг свою причастность к этому. Обстрелы Степанакерта 28 октября были самыми интенсивными с начала боевых действий, заявили жители города.

Интенсивность обстрелов Степанакерта не снижается, отметил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Сегодня подразделения Вооруженных сил Азербайджана за несколько часов выпустили более десяти ракет по Степанакерту", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К 13.10 мск ситуация в Степанакерте была спокойной, но воздушная тревога не отменена, передал корреспондент "Кавказского узла".

Горожане не желают эвакуироваться

Степанакертцы опасаются покидать убежища. "Мы не знаем, куда попали снаряды, но судя по взрывам, это недалеко от нашего убежища. Со вчерашнего дня не выходим из убежища. Электричество, связь есть, мэрия Степанакерта опять привезла продукты и медикаменты. Пока что общаемся с соседними убежищами по интернет-связи. Все мои родные и знакомые также продолжают находится в подвалах", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лилин Степанян.

Елена Петросян указала, что все жители ее подъезда также остаются в убежищах. По ее словам, несмотря на бомбежки, люди намерены оставаться в городе. "Вчера и сегодня ночью были самыми жестокими для Степанакерта. Бомбили как никогда. Подобные действия противника только злят людей и укрепляют нашу уверенность не оставлять свои дома", - заявила она.

Соцработники в Шуши раздают горожанам продукты, выходя из укрытий в перерывах между обстрелами. "Мы раздавали продукты питания в убежищах, когда начался обстрел. Пришлось уйти в укрытия. Но так как обстрел продолжался, мы продолжали работу в интервалах [между взрывами]. Сегодня тоже продолжили раздавать [продукты]. Люди не падают духом", - сказала соцработник мэрии Шуши Гаяне Арустамян.

Пенсионер Вазен Симонян, живущий в Шуши рядом с собором Казанчецоц, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что и его дом пострадал в ходе обстрела. "Ракета упала посреди центральной дороги города. Но это не важно. Мы восстановим, достроим - главное, чтобы на передовой линии у нас были успехи", - сказал житель Шуши. Он добавил, что, как и другие горожане, находится в убежище, но сегодня вышел оттуда посмотреть, насколько пострадала квартира.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.