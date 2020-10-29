Дым от разрыва снаряда над Мертакертом. Фото ИнфоЦентр Нагорного Карабаха https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/posts/202241151416673?notif_id=1603960013602332&notif_t=page_highlights&ref=notif

29 октября 2020, 11:53

Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в ударе по Мартакерту

Азербайджанские военные обстреляли Мартакерт из реактивной системы залпового огня "Смерч", заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Число погибших в боях солдат Армии обороны достигло 1025.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха заявили сегодня о ракетных обстрелах азербайджанскими военными окраины Степанакерта (азербайджанское название - Ханкенди), города Шуши (Шуша) и окрестных сел. Двое жителей Степанакерта получили ранения, они госпитализированы.

Обстрелам реактивной системы залпового огня "Смерч" подвергся и Мартакерт (азербайджанское название - Агдере), сообщила пресс-служба Минобороны Нагорного Карабаха. "В очередной раз нарушив требования международного гуманитарного и обычного права, противник ведет огонь исключительно по мирным населенным пунктам, в результате чего среди гражданского населения есть пострадавшие", - процитировало сообщение ведомства РИА "Новости".

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. По данным Нагорного Карабаха на 28 октября, число убитых среди мирных жителей составило 38, ранены 120. Генпрокуратура Азербайджана 28 октября сообщила, что с начала боевых действий убито в результате обстрелов 69 мирных жителей, ранены 322, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Сегодня Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало на своем сайте список погибших за последнее время солдат Армии обороны, в том числе пяти резервистов. В списке 51 имя. Большинство погибших - 2000-2001 годов рождения, самому старшему из них 50 лет.

В последний раз ведомство публиковало список погибших 25 октября, к тому времени общее число погибших солдат Армии обороны достигло 974. Таким образом, к сегодняшнему дню оно выросло до 1025.

Каждая семья военного, погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе, в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал ранее, 25 октября, глава армянского Фонда страхования военнослужащих.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о сбитом турецком беспилотнике", "Азербайджан сообщил о ракетном обстреле своих позиций", "Французские врачи оценили состояние пострадавшего на акции в поддержку Карабаха".

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