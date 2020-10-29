Два жителя Степанакерта ранены при ракетном обстреле

29 октября 2020, 09:06

Азербайджанские военные обстреляли окраину Степанакерта ракетами из установок "Смерч", два человека получили ранения. Обстрелам также подверглись город Шуши и окрестные села, заявили власти Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", по заявлению азербайджанского оборонного ведомства, минувшая ночь в зоне конфликта прошла в напряженной обстановке, на трех направлениях фронта шли бои. Международный комитет Красного Креста сообщил о гибели одного волонтера и ранении еще троих в результате удара по территории Азербайджана.

Войска Азербайджана сегодня применили реактивную систему залпового огня "Смерч" при обстреле одной из окраин столицы Нагорного Карабаха. сообщила Служба ЧС Нагорного Карабаха. "Разрушены жилые дома и транспорт, два жителя получили ранения и доставлены в больницу", – сказано в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Азербайджанские военные ведут обстрелы Шуши и Степанакерта, сообщила в свою очередь пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха. "Утром Азербайджан возобновил обстрелы Степанакерта, Шуши и близлежащих сел. Ночь в зоне карабахского конфликта прошла в напряженной обстановке", – привел сегодня "Sputnik-Армения" сообщение пресс-службы.

Азербайджанское название города Шуши – Шуша, а Степанакерта – Ханкенди.

В Аскеранском районе (занимает территорию Ходжалинского и часть Агдамского районов Азербайджана - Прим. "Кавказского узла") и еще на нескольких направлениях передовой в Нагорном Карабахе идут тяжелые бои, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян. "Армия обороны ведет особо интенсивные бои близ сел Аветараноц (Чанахчи), Схнах (Сигнах) и Акнахбюр Аскеранского района", – привел сегодня "Sputnik-Армения" слова Погосяна. Пресс-секретарь добавил, что удар был нанесен ракетами из установок "Смерч".

Напомним, что с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут полномасштабные боевые действия. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.