Жители прифронтовых районов Азербайджана сообщили о новых обстрелах

31 октября 2020, 13:31

Под обстрел сегодня утром попали села Агдамского, Агджабединского, Тертерского районов и город Тертер, сообщили местные жители и власти. Данных о погибших и раненых не поступало.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Сегодня Азербайджан сообщил об обстрелах Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов. Нагорный Карабах в свою очередь заявил об обстреле Степанакерта с азербайджанской стороны.

Интенсивному обстрелу сегодня утром подверглось село Хындырыстан Агдамского района, заявил местный житель Алибей Мехтиев.

"Наше село немного отдалено от линии фронта, примерно на 10-12 километров. Поэтому нас не так часто обстреливают, как села в непосредственной близости к фронту. Но сегодня с 06.00 утра примерно в течение полутора часов велся интенсивный огонь по селам на нашем направлении", - рассказал Мехтиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в село Хындырыстан попали два снаряда. "Один снаряд упал на животноводческую ферму. С утра там людей не было, но есть жертвы среди животных. Другой снаряд упал во двор предприятия механизированной сельхозтехники. Там тоже утром людей не было. Повреждены техника и здание", - утверждает мужчина.

В исполнительной власти Агдамского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обстрелам подверглись села Хындырыстан, Афатли, Гарадаглы, Дордйол и Тезекенд.

"Всего на этот час упали 200 снарядов. По предварительной информации, снаряды разорвались в полях вокруг сел, на приусадебных участках. Осколками повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры. Объем ущерба уточняется", - рассказали в администрации в 12.00 по местному времени (11.00 мск).

Обстрелам подверглось и село Имамгулубейли Агджабединского района, сказал местный житель Эльнур Нуруллаев.

"Один снаряд упал на сельское кладбище. Разрушены несколько надгробных памятников. Я не понимаю, какая военная надобность стрелять по нашему селу? Мы в 15-20 километрах от фронта, тут нет никаких военных объектов", - заявил Нуруллаев.

Под обстрел в Агджабединском районе попали также села Юхары Гиямеддинли, Аразбар, Гараханлы, Гаджилы, сообщили в исполнительной власти района корреспонденту "Кавказского узла". Районные власти насчитали также порядка 200 снарядов, попавших на эту территорию.

"Сведений о жертвах не поступало. Информация о повреждениях или разрушениях в частных домах и других объектах гражданской инфраструктуры уточняется", - сказали в администрации.

Житель города Тертер Физули Иманов также сообщил об утренних обстрелах. "Стреляют из пушек с 06.00 утра. Пять-шесть снарядов, судя по тому, как нас потрясло, упали где-то поблизости. Я говорил по телефону со знакомым из села Хусанли, и он сообщил, что и вокруг этого села упали снаряды", - сообщил Иманов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным исполнительной власти Тертерского района, с утра на территорию города Тертер, сел Газиян, Хусанли, Юхары Гарадаглы упало около 40 снарядов. Данных о жертвах нет, информация об ущербе гражданской инфраструктуре уточняется, сказал источник в администрации.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.