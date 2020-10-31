Последствия обстрела Степанакерта утром 31 октября 2020 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 октября 2020, 10:01

Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта

Войска Азербайджана ведут обстрел Степанакерта, под удар попал центральный рынок и жилой квартал, сообщили спасатели отметив, что данные о пострадавших уточняются.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Последствия обстрела Степанакерта утром 31 октября 2020 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам.

Сигнал о воздушной тревоге сегодня утром зазвучал в Степанакерте в 07.10 по местному времени и сразу же начали раздаваться взрывы. Минувшую ночь жители города провели в бомбоубежищах, передел корреспондент "Кавказского узла".

Удар был нанесен по центральному рынку и жилому кварталу вокруг него. Разрушены жилые дома и инфраструктура, сообщили спасатели. "По предварительным данным, жертв нет", – сказал сотрудник СЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказскому узлу".

Минувшая ночь в целом в Нагорном Карабахе прошла в относительно спокойной обстановке, добавил он. Жители Степанакерта остаются в убежищах, воздушная тревога не отменена, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. 

Примечание:

Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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