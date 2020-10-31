Азербайджан возобновил обстрел Степанакерта

31 октября 2020, 10:01

Войска Азербайджана ведут обстрел Степанакерта, под удар попал центральный рынок и жилой квартал, сообщили спасатели отметив, что данные о пострадавших уточняются.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам.

Сигнал о воздушной тревоге сегодня утром зазвучал в Степанакерте в 07.10 по местному времени и сразу же начали раздаваться взрывы. Минувшую ночь жители города провели в бомбоубежищах, передел корреспондент "Кавказского узла".

Удар был нанесен по центральному рынку и жилому кварталу вокруг него. Разрушены жилые дома и инфраструктура, сообщили спасатели. "По предварительным данным, жертв нет", – сказал сотрудник СЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказскому узлу".

Минувшая ночь в целом в Нагорном Карабахе прошла в относительно спокойной обстановке, добавил он. Жители Степанакерта остаются в убежищах, воздушная тревога не отменена, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны дважды, 10 и 17 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.