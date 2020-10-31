Баку и Ереван договорились не обстреливать мирных жителей

31 октября 2020, 03:15

Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам в зоне карабахского конфликта.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в ее нарушении. Обстрелы сел Тертерского и Геранбойского районов Азербайджана продолжились ночью и утром 30 октября стали интенсивнее, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители прифронтовых районов. Офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что в результате обстрела с азербайджанской стороны погиб житель села Акнахбюр Аскеранского района и еще шесть ранены. В тот же день Минобороны Армении заявило, что село в Сюникской области попало под артобстрел.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

На встрече в Женеве 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана договорились, что стороны карабахского конфликта "не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом", приводит сообщение пресс-службы ОБСЕ РИА "Новости".

Кроме того, стороны заявили, что будут активно участвовать в операциях по поиску и обмену телами погибших при боевых действиях, обеспечив безопасность таких работ, а также решили передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и обмен, информировал со ссылкой на пресс-службу организации РБК.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября Баку предложил Армении обменяться военнопленными и выразил готовность передать мирных жителей, не успевших покинуть зону боевых действий, а также в одностороннем порядке передать тела погибших. Тела погибших переданы через гуманитарный коридор в направлении Газах - Товуз, также через Грузию отправлены два жителя Армении, сообщил 29 октября помощник президента Азербайджана. Армения заявила, что получила останки 29 военных и готова передать тела азербайджанских солдат.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.