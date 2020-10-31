Ереван заявил об обстреле села на территории Армении

31 октября 2020, 00:49

Село в Сюникской области попало под артобстрел, сообщил представитель Минобороны страны Арцрун Ованнисян.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако стороны продолжают обмениваться обвинениями в ее нарушении. 27 октября армянское Минобороны заявило об атаке беспилотниками и артиллерией погранпоста на юго-востоке Армении, на стыке границы с Ираном. Азербайджанская сторона объяснила обстрел армянских военных необходимостью защиты своей территории.

Азербайджанские военные вели артиллерийский огонь в направлении Капана, сообщил 30 октября на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, трансляцию которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". По обстрел попало село Давид Бек в Сюникской области, указал Арцрун Ованнисян.

Капан находится в юго-восточной части Армении, численность населения города составляет 39 тысяч человек, следует из данных на официальном сайте администрации Сюникской области. Город находится на расстоянии 320 километров от Еревана и в 80 километров от границы с Ираном.

"Кавказский узел" также писал, что поздно вечером 16 октября жители города Капан спустились в бомбоубежища после того, как сработала воздушная тревога в связи с обнаружением азербайджанских беспилотных летательных аппаратов.

На сайте Минобороны Азербайджана по состоянию на 0.30 мск 31 октября нет комментариев относительно этого заявления об обстрелах.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.