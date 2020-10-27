На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Stringer

27 октября 2020, 14:52

Армения назвала ответным удар по армии Азербайджана

Военные Армении атаковали позиции азербайджанских войск на южном направлении границы в качестве ответа на удар по пограничникам, сообщило армянское Минобороны. Азербайджанская сторона объяснила обстрел армянских военных необходимостью защиты своей территории.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако в уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в ее нарушении. Сегодня утром Азербайджан сообщил о напряженной обстановке в зоне конфликта, а армянская сторона заявила о боях на нескольких направлениях фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Армянские военные нанесли удар по войскам Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. "С целью пресечения посягательств азербайджанских вооруженных сил на южном направлении границы Армении армянские пограничники перешли к превентивным действиям, противнику нанесены значительный ущерб и потери", – написала сегодня пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebooк.

Из другой публикации Степанян в соцсети следует, что удар армянских военных был ответом на действия азербайджанских военных, которые сегодня около 10 утра по местному времени (09.00 мск) атаковали беспилотниками и артиллерией погранпост на юго-востоке Армении, на стыке границы с Ираном. "Министерство обороны Республики Армения заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил", – написала ранее пресс-секретарь.

По ее словам, в результате обстрелов Азербайджана с армянской стороны есть раненые.

Напомним, что 26 октября Азербайджан обвинил Армению в обстрелах своих военных и населенных пунктов несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня. Удары наносятся в том числе и на армяно-азербайджанской границе, заявило азербайджанское Минобороны. Ведомство пояснило, что застава на границе с Арменией была обстреляна из необходимости защиты своих границ. "Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 октября 2020, 17:10

27 октября 2020, 16:29

  • Штрафы за нарушение правил карантина введены в Сунже

    Власти Сунжи решили штрафовать нарушителей мер безопасности, введенных из-за COVID-19: граждан ждут штрафы до 5 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба мэрии. В Ингушетии на 27 октября подтверждено 7105 случаев заражения коронавирусом.

27 октября 2020, 15:59

  • 4 Кадыров и Межиев сравнили Макрона с террористом

    Решение президента Франции организовать в стране "просвещенный ислам" и его отказ осудить карикатуры на пророка Мухаммада вызвали резкую критику руководства Чечни. Рамзан Кадыров обвинил Эммануэля Макрона в разжигании экстремистских идей, а муфтий Чечни Салах Межиев объявил президента Франции "террористом номер один".

27 октября 2020, 15:01

27 октября 2020, 14:00

  • Азербайджан заявил об артобстреле Тертера

    Город Тертер и села Тертерского района обстреливаются из артиллерийских орудий, сообщило Минобороны Азербайджана. Саперы по просьбам жителей прифронтовых районов обезвредили за сутки 10 неразорвавшихся снарядов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи