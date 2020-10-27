Армения назвала ответным удар по армии Азербайджана

27 октября 2020, 14:52

Военные Армении атаковали позиции азербайджанских войск на южном направлении границы в качестве ответа на удар по пограничникам, сообщило армянское Минобороны. Азербайджанская сторона объяснила обстрел армянских военных необходимостью защиты своей территории.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в зоне карабахского конфликта вступила в силу новая договоренность о режиме прекращения огня, однако в уже в первые часы стороны обменялись обвинениями в ее нарушении. Сегодня утром Азербайджан сообщил о напряженной обстановке в зоне конфликта, а армянская сторона заявила о боях на нескольких направлениях фронта.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Армянские военные нанесли удар по войскам Азербайджана, сообщило Минобороны Армении. "С целью пресечения посягательств азербайджанских вооруженных сил на южном направлении границы Армении армянские пограничники перешли к превентивным действиям, противнику нанесены значительный ущерб и потери", – написала сегодня пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebooк.

Из другой публикации Степанян в соцсети следует, что удар армянских военных был ответом на действия азербайджанских военных, которые сегодня около 10 утра по местному времени (09.00 мск) атаковали беспилотниками и артиллерией погранпост на юго-востоке Армении, на стыке границы с Ираном. "Министерство обороны Республики Армения заявляет, что будет вынуждено нанести ответные удары в направлении азербайджанских сил", – написала ранее пресс-секретарь.

По ее словам, в результате обстрелов Азербайджана с армянской стороны есть раненые.

Напомним, что 26 октября Азербайджан обвинил Армению в обстрелах своих военных и населенных пунктов несмотря на объявление о новом режиме гуманитарного прекращения огня. Удары наносятся в том числе и на армяно-азербайджанской границе, заявило азербайджанское Минобороны. Ведомство пояснило, что застава на границе с Арменией была обстреляна из необходимости защиты своих границ. "Азербайджан обладает правом уничтожать любые легитимные военные объекты, угрожающие его территории, независимо от его месторасположения", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"