01 ноября 2020, 12:00

Шесть населенных пунктов в Азербайджане попали под артобстрелы

Армянские военные сегодня утром обстреляли город Тертер и пять сел в Агджабединском районе, сообщило Минобороны Азербайджана.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 31 октября Азербайджан насчитал 300 снарядов, выпущенных с армянской стороны по 32 населенным пунктам. С начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400, заявила в тот же день Генпрокуратура страны.

С 10.00 по местному времени (09.00 мск) интенсивному артиллерийскому обстрелу подвергся город Тертер, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По данным ведомства, армянские военные также обстреляли поселок Шихарх, села Гапанлы, Эскипара, Сахлаабад и село Юхары Киямеддинли в Агджабединском районе. 

"Кавказский узел" писал, что Нагорный Карабах сегодня заявил о бомбежке Мартуни. Также были обстреляны села в Аскеранском районе, сообщила Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. Стороны трижды, 10, 17 и 26 октября, объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее стороны продолжат обмениваться обвинениями в обстрелах населенных пунктов. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

Примечание:

"Число убитых карабахских солдат выросло до 974", "Юристы указали на признаки военного преступления в обезглавливании армянского солдата", "Минобороны Азербайджана сообщило о боях на шести направлениях фронта".

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