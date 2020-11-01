Азербайджан насчитал 491 жертву обстрелов среди мирных жителей

01 ноября 2020, 00:23

С начала обострения карабахского конфликта под обстрелами в азербайджанских городах и селах погиб 91 человек, ранены 400, заявила Генпрокуратура страны.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", утром 26 октября вступила в силу уже третья договоренность о режиме прекращения огня в зоне карабахского конфликта, однако боевые действия и обстрелы населенных пунктов не прекратились. 30 октября главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не наносить удары по мирным населенным пунктам. Тем не менее, сегодня, 31 октября, Нагорный Карабах заявил об обстреле Степанакерта, Шуши, Мартакерта, Мартуни и гибели мирного жителя в селе Гергер. Азербайджан в тот же день насчитал 300 снарядов, выпущенных с армянской стороны по 32 населенным пунктам.

С 27 сентября по 30 октября в результате обстрелов населенных пунктов Азербайджана из тяжелых артиллерийский орудий и ракетных систем погиб 91 мирный житель, еще 400 ранены, заявил генеральный прокурор страны Кямран Алиев на пресс-конференции 30 октября.

По его словам, среди убитых один младенец, 10 детей, а также 27 женщин и 53 мужчины, среди которых 15 - пожилые люди. В числе раненых 14 младенцев, 36 детей, а также 101 женщина и 249 мужчин, среди которых 45 пожилых. Тяжелые ранение получили 43 человека. Полностью погибли семь семей, четверо детей потеряли обоих родителей, заявил Алиев.

По данным Нагорного Карабаха на 31 октября, в результате обстрелов азербайджанскими военными погибли 45 мирных жителей, еще 141 ранен.

Он уточнил, что жертвами обстрелов Гянджи 4, 5, 8, 11 и 17 октября стали 178 человек, из которых погибли 26. Среди погибших 10 женщин и шесть детей. В Бардинском районе погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь женщин и ребенок, а 101 житель ранен. В Тертерском районе погибли 17 жителей, Геранбойском – восемь, в Агдамском – семь, в Физулинском – три, в Бейляганском – два, в Агджабединском - один, это ребенок.

В разных районах страны разрушены 2442 частных дома, 92 многоквартирных домов и еще 428 гражданских объектов, указал Кямран Алиев.

После обострения конфликта обстрелу подверглись даже те населенные пункты и стратегические объекты гражданской инфраструктуры, которые находятся вдали от зоны боевых действий - Гянджа, расположенная в 100 километрах от фронта, Мингячевир (80 км), Барда (50 км), Габала (150 км), а также нефтепроводы Баку - Тбилиси - Джейхан (80 км), Баку - Новороссийск (250 км) и водопровод Огуз - Габала - Баку (150 км), заявил генпрокурор Азербайджана. "Эти территории не расположены в боевой зоне, и на этих территориях нет каких-либо военных объектов", - подчеркнул он.

Кямран Алиев отметил, что населенные пункты обстреливались запрещенными видами оружия, в том числе баллистическими ракетами "Скад" и кассетными бомбами.

28 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила об ударе по городу Барда кассетными боеприпасами из установок "Смерч". С этими данными согласились международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

Генпрокурор объявил о возбуждении 52 уголовных дел в связи с обстрелами населенных пунктов, потерпевшими признаны 1700 человек. Подозреваемыми стали президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, его помощник Давид Бабаян, бывший министр обороны Джалал Арутюнян и депутат Армен Бабаджанян.

"Принято решение об аресте этих лиц, Интерпол проинформирован об их аресте и привлечении к следствию. Ведется следствие в связи с участвующими в боях в качестве наемников гражданами Греции, Ливии, Сирии, Грузии, Франции и США. По итогам следствия будет принято решение о том, что возбуждать ли в их отношении уголовное дело, объявлять ли их в розыск. В ходе проведенного Военной прокуратурой следствия подтверждено участие наемников на армянской стороне", - заявил генпрокурор.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий в зоне карабахского конфликта, начавшихся 27 сентября 2020 года.