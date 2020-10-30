Amnesty International выступила против применения кассетных бомб в карабахском конфликте

30 октября 2020, 09:50

При обстреле азербайджанского города Барда использовались кассетные бомбы, озвучила 29 октября свои выводы международная правозащитная организация, призвав стороны карабахского конфликта прекратить использование запрещенных боеприпасов.

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Как писал "Кавказский узел", 13 октября Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха сообщила, что

саперы обнаружили 673 неразорвавшихся снаряда и бомбы в жилых кварталах Степанакерта, в числе которых были и кассетные боеприпасы. 28 октября Генпрокуратура Азербайджана сообщила об ударе по городу Барда кассетными боеприпасами из установок "Смерч". Вечером 29 октября число погибших мирных жителей в результате обстрела достигло 91.

"Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова о последствиях обстрела Барды.

Аналитики Amnesty International по кризисному реагированию изучили сделанные журналистами издания Vice News фотографии "фрагментов кассетных боеприпасов 9Н235 от российских ракет 9М55 "Смерч", которые, по всей видимости, были выпущены по городу армянскими силами", говорится в заявлении организации, опубликованном 29 октября на ее сайте.

Использование кассетных боеприпасов при ударах по мирным жителям приводит к многочисленным жертвам, отметила директор Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Струтерс. "Стрельба кассетными боеприпасами по гражданским территориям жестока и безрассудна и приводит к неисчислимым смертям, ранениям и страданиям", – сказала Струтерс, слова которой приведены в пресс-релизе.

Кассетные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия, а их использование при любых обстоятельствах запрещено международным гуманитарным правом, напомнили правозащитники. "Кассетные боеприпасы разбрасывают сотни бомб или суббоеприпасов на большой территории. По оценкам, от пяти до двадцати процентов кассетных бомб не взрываются. Затем они остаются, создавая для гражданского населения угрозу, аналогичную угрозе противопехотных мин. <…> Мы снова призываем обе стороны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов и уделить приоритетное внимание защите гражданского населения", – сказано в заявлении Amnesty International.

Напомним, что на прошлой неделе после ракетного обстрела Гянджи организация призвала стороны карабахского конфликта немедленно прекратить использование тяжелого взрывного оружия с большим радиусом действия в густонаселенных гражданских районах. А 5 октября специалисты Amnesty International также идентифицировали кассетные боеприпасы M095 DPICM, которые, по их мнению, были выпущены по Степанакерту (азербайджанское название Ханкенди) азербайджанскими войсками.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" подготовлены справочные материалы "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"