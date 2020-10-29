Жительница Геранбойского района Азербайджана погибла под обстрелом

29 октября 2020, 19:44

Флора Зиядова скончалась при попадании снаряда в ее дом. Это уже 91-ая смерть мирного жителя Азербайджана с начала обострения карабахского конфликта, подсчитала Генпрокуратура.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана обвинило сегодня Армению в обстрелах территории Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов.

В результате попадания снаряда в жилой дом в селе Тапнарагоюнлу Геранбойского района погибла сельчанка Флора Зиядова 1967 года рождения, заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры страны. "Жилому дому был нанесен значительный ущерб", - сказано в сообщении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Женщина погибла около 17.00 (16.00 мск), в момент гибели она занималась хозяйственными работами в своем дворе, передал государственный телеканал АзТВ.

Зиядова стала 91-м мирным жителем Азербайджана, погибшим с начала военных действий 27 сентября, уточнили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры. Число раненых не изменилось и остается равным 392, уточнили в ведомстве. Разрушены 2406 частных домов, 92 многоквартирных дома и 423 объекта гражданской инфраструктуры, сообщили в генпрокуратуре.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны трижды объявляли о перемирии, однако бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Нагорный Карабах к 28 октября насчитал 38 убитых мирных жителей и 120 раненых, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что только за 28 октября при обстреле Барды погиб 21 и получили ранения 70 мирных жителей. Что стало с Бардой после ударов "Смерча" и лица переживших обстрелы горожан - в фоторепортажах корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?". "Кавказский узел" регулярно обновляет хронику боевых действий в сентябре-октябре.