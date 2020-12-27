13 армянских военнослужащих заочно арестованы по делу о военных преступлениях

27 декабря 2020, 17:02

Суд в Баку вынес решение о заочном аресте 13 армянских военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях на территории Азербайджана. Подготовлен отчет о пытках азербайджанских пленных, сообщили в организации "Развитие общества и гражданских отношений".

Как писал "Кавказский узел", армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха.

14 ноября стало известно, что два младших прапорщика азербайджанской армии арестованы по обвинению в издевательстве над трупами военнослужащих, а два солдата обвиняются в осквернении могил. Уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении правил и обычаев войны (статья 115.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательстве над могилой (статья 245 Уголовного кодекса Азербайджана). Первая из этих статей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, вторая - на срок до пяти лет.

Насиминский райсуд Баку заочно вынес решение о заключении под стражу армянских военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях и совершении терактов в Азербайджане.

Обвиняемыми по делу проходят 14 человек, сообщило 26 декабря Report.az. Однако в публикации перечислены 13 имен: Гарегин Халуджьян, Руслан Пекливанян, Армен Мартоян, Сипан Мурадян, Ардас Оксузян, Галуст Трапизонян, Давид Тонаян, Гаро Карапетян, Эдуар Саакян, Виктор Александров, Александр Анахасян, Андрей Аксузян, Сейран Коджаманян.

Эти же 13 имен приводит "Вестник Кавказа". Все они обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 120 (умышленное убийство), 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 218 (организация преступного сообщества), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана, пишет издание.

Общественная организация представила предварительный отчет о пытках азербайджанских пленных

Общественное объединение «Развитие общества и гражданских отношений» подготовило «Предварительный отчет о пытках и плохом обращении с азербайджанскими пленными в армяно-азербайджанской войне», сообщил 25 декабря Trend.

В отчете, в частности, обнародована информация о пытках азербайджанских граждан, попавших в плен в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Согласно документу, попавшие в плен граждане Азербайджана подверглись "пыткам, плохому обращению и унижению личности". "Факты о пытках, причиненных раненым азербайджанским солдатам как пример [...] зверства, плохом обращении с каждым из них, унижении их личности доказаны фотографиями, видео и свидетельскими показаниями", - говорится в публикации.

Отчет был подготовлен "с проведением сравнительного анализа и со ссылкой на наблюдения, проведенные в течение нескольких месяцев в связи с обращением с военнопленными и заложниками, а также на собранные материалы и на основании информации, опубликованной в СМИ, включая видеозаписи, свидетельские показания и ссылки на источники Азербайджана, Турции, России, Армении, Украины, Израиля и других стран", уточнило издание, подчеркнув, что полный отчет будет переведен на разные языки и доведен до внимания мировой общественности.

Напомним, 21 ноября Генпрокуратура Азербайджана назвала фейковыми большинство видео с "оскорбительными действиями азербайджанских военнослужащих в отношении тел армянских военнослужащих" и "неподобающим обращением с военнопленными". Ведомство заявило, что каждое такое видео проверялось на достоверность специалистами. Омбудсмен Армении Арман Татоян в свою очередь настаивает на подлинности большинства видео, а омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил, что при предварительном осмотре тел погибших армянских солдат были выявлены случаи убийства раненых и глумления над телами.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".