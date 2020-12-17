Азербайджан потребовал от Армении возвращения трех пленных

17 декабря 2020, 14:58

В армянском плену остаются еще три гражданина Азербайджана, заявили азербайджанские власти. Вице премьер Армении сообщил о переговорах с Баку о судьбе 73 солдат Армии обороны, пропавших в Гадрутском районе.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения 5 декабря договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех". 15 декабря в Армению вернулись 44 человека, а в Азербайджан - 14, в том числе Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров, которые еще в 2014 году были приговорены в Нагорном Карабахе к 22 годам лишения свободы и пожизненному заключению соответственно. Часть армянских пленных все еще остается в Азербайджане, заявили власти Нагорного Карабаха.

В армянском плену остаются три гражданина Азербайджана, заявил заместитель руководителя рабочей группы Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов. По его словам, Баку потребовал от Еревана возвращения этих людей.

Он также заявил о бесчеловечном обращении с азербайджанскими пленными. "Во время Отечественной войны (27 сентября - 10 ноября 2020 года. - Прим. "Кавказского узла") армянская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она присоединилась, бесчеловечно обращалась с азербайджанскими пленными, ставя их жизнь под угрозу. В подтверждение этому есть неопровержимые доказательства - видеоматериалы и фотографии, которые зафиксировали сами армянские военные", - сказал Самедов.

Глава рабочей группы уточнил, что после 27 сентября армянской стороне были переданы 54 человека. "Шесть из них - лица, задержанные на территории Азербайджана до 27 сентября 2020 года. Кроме того, при отступлении вооруженных сил Армении два тяжелобольных пожилых армянских гражданских лица, оставленных в зоне боевых действий в беспомощном состоянии, несмотря на лечение, полученное в больнице, в которую они были помещены азербайджанской стороной, и тщательные усилия врачей, скончались. Их тела были переданы противоположной стороне при посредничестве международных организаций", - сообщил Эльдар Самедов.

В зоне карабахского конфликта продолжается поиск тел погибших солдат, добавил он. "С момента начала процесса из зоны боев вынесли 314 тел азербайджанских военнослужащих и 775 - армянских. Процесс продолжается", - приводятся слова Самедова в сегодняшней публикации государственного информагентства "Азертадж".

По данным карабахской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, поисковые отряды обнаружили 933 тела солдат Армии обороны. Только сегодня в районе Физули и Джебралила найдено 41 тело, со ссылкой на представителя ведомства Унана Тадевосяна сообщил "Арменпресс".

По данным армянской стороны, в плен попадают все новые солдаты. 11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар) в Гадрутском районе. Минобороны Нагорного Карабаха сообщило, что неизвестна судьба 73 военных.

Пленение в Гадрутском районе 73 солдат Армии обороны Нагорного Карабаха еще не подтверждено, ведутся переговоры, сообщил сегодня на заседании правительства вице-премьер Армении Тигран Авинян. По его словам, начальник армянского Генштаба Оник Гаспарян выехал в Нагорный Карабах, чтобы решать вопрос возвращения солдат. Переговоры, которые ведутся с азербайджанской стороной с целью уточнения числа пленных, проходят при посредничестве Красного Креста и российских миротворцев, со ссылкой на Тиграна Авиняна сообщило издание "Sputnik Армения".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".