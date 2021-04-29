Евросоюз потребовал от Баку вернуть армянских военнопленных

29 апреля 2021, 10:22

Власти Азербайджана должны предоставить Европейскому суду по правам человека всю информацию о солдатах, попавших в плен в Нагорном Карабахе, и ускорить их возвращение на родину, заявил Евросоюз. Армения поддержала это требование.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 апреля президент Армении Армен Саркисян попросил генсека ООН содействовать возвращению пленных. Армения ожидает поддержки международного сообщества в вопросе возвращения из Азербайджана военнопленных и гражданских лиц, заявил он в письме к генсеку ООН. Глава МИД Армении также обратился за поддержкой к международным структурам.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года в Москве представители Армении, Азербайджана и России сделали совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Европейский союз заявил о необходимости дальнейшего укрепления режима прекращения огня между сторонами карабахского конфликта. Соответствующий документ был опубликован поздно вечером 28 апреля на сайте Совета Европы. "Это включает воздержание от враждебной и оскорбительной риторики, скорейшее завершение возвращения всех оставшихся военнопленных и иных задержанных лиц, независимо от обстоятельств их ареста, а также сотрудничество по другим важным вопросам, таким как разминирование", – привело сегодня ИА "Новости Армения" перевод заявления Евросоюза.

Также ЕС призвал Азербайджан предоставить информацию относительно армянских пленных, запрошенную Европейским судом по правам человека. "После направленного недавно ЕСПЧ в Комитет министров уведомления относительно временных мер, указанных в Правиле 39-м регламента Суда в отношении недавнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, мы подчеркиваем, что в прецедентном праве Суда четко установлено, что государства-участники Европейской конвенции о правах человека обязаны соблюдать временные меры", – напомнили в Евросоюзе.

К заявлению присоединились Армения, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Республика Северная Македония, Норвегия и Сан-Марино, сказано в документе.

Жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд. Он потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

"Кавказский узел" ранее писал, что в азербайджанском плену, по неофициальным данным, могут находиться до 150 армянских военнослужащих, однако Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, сообщала член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть среди солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября 2020 года составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Напомним, что стороны карабахского конфликта оговаривали возвращение всех пленных после завершения осенних боев 2020 года. Азербайджан настаивает, что выполнил договоренность, а около 60 человек, не выданных Армении — не пленные, а диверсанты, захваченные уже после прекращения полномасштабных боевых действий. Защитник прав человека Армении Арман Татоян 19 апреля обратился в ОБСЕ, ООН и другие международные структуры. "Вне зависимости от того, имеют они статус военнопленных или нет, попали в плен до или после заявления 9 ноября 2020 года, пленные должны быть немедленно освобождены", — говорится в письме Татояна. Он также заявил, что Азербайджан занижает реальное число пленных.

5 апреля власти Азербайджана заявили, что Армения не предоставила карты заминированных территорий, что осложняет работу по очистке территорий от взрывчатки. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на год, поскольку очистка места военных действий от боеприпасов - долгий и сложный процесс, отметили ранее аналитики.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".