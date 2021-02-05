ЕСПЧ запросил у Азербайджана и Армении сведения о военнопленных

05 февраля 2021, 09:17

В Европейский суд по правам человека поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд и потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных. По данным представителя интересов армянских пленных в ЕСПЧ, на 12 января, в Азербайджане удерживались 120 пленных. "Это неоспоримые случаи, а если мы еще и начнем обсуждать случаи возможного пленения, то это число будет несравнимо выше. Есть среди них и женщины", - заявила адвокат Сирануш Саакян. Азербайджан скрывает данные о действительном числе пленных, заявили власти Нагорного Карабаха.

По неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобы от властей Армении и Азербайджана о нарушении прав человека по отношению к пленным, сообщил суд. "Суд получил многочисленные запросы в отношении предполагаемых пленных, поданные правительством Армении или Азербайджана или родственниками пленных. На данный момент поступившие запросы касаются 241 человека, 228 армян и 13 азербайджанцев. Суд предложил правительству-ответчику предоставить информацию о соответствующих лицах", – процитировало вечером 4 февраля сообщение суда ИА "Новости-Армения".

15 января суд получил жалобу от властей Азербайджана, 1 февраля – от властей Армении, следует из информации. В сообщении ЕСПЧ говорится, что суд еще 29 сентября призвал стороны конфликта воздерживаться от нарушения прав мирных жителей, в том числе угрозе их жизни. Суд также призвал соблюдать право на жизнь и запрет на пытки и унижения человеческого достоинства, сообщил вечером 4 февраля "Sputnik Армения" со ссылкой на ЕСПЧ.

Жалоба Армении содержит утверждения о массовых военных преступлениях со стороны Азербайджана – обстреле мирных населенных пунктов, пытках мирных жителей, казнях и жестоком обращении, сказано в публикации.

Кроме 228 пленных, о которых сказано в жалобе Армении, есть несколько десятков незарегистрированных случаев пленения, отметила представитель интересов военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян. "Количество пленных увеличилось не в результате новых случаев пленения, а за счет того, что выявлены прежние случаи пленения. С уверенностью можно сказать, что пленения относятся к предыдущему периоду", – привело вечером 4 февраля слова Саакян издание News.am.

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