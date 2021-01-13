Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в сокрытии числа военнопленных

13 января 2021, 14:49

Уже после заключения мирного соглашения в Азербайджане были заключены под стражу и продолжают удерживаться 64 армянских военнослужащих, заявил сегодня глава аппарата президента Нагорного Карабаха Артак Бегларян. По данным представителя интересов армянских пленных в ЕСПЧ, всего в Азербайджане удерживаются 120 человек.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря 2020 года Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". 28 декабря четверо военнопленных были переданы Армении и двое вернулись в Азербайджан, сообщил командующий российским миротворческим контингентом. Общее число возвращенных в Армению пленных достигло 57, а в Азербайджан — 14. Однако азербайджанская сторона отказывается признать часть армянских солдат военнопленными, называя их "террористами", которые не подлежат выдаче. Омбудсмен Армении в связи с этим 1 января потребовал возврата всех пленных без дополнительных условий.

По данным азербайджанской комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, к 5 января в плену в Азербайджане оставались пять карабахских военных и два мирных жителя, а в непризнанной Нагорно-Карабахской республике удерживались два мирных жителя Азербайджана.

Уже после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения в тюрьму в Азербайджане были заключены 64 армянских военнослужащих и несколько гражданских лиц, заявил сегодня глава аппарата президента Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Азербайджан продолжает спекулировать на вопросе захваченных граждан и военнопленных. Во время войны многие пленные и гражданские лица были заключены в тюрьмы в Азербайджане, и даже после войны 64 военных и группа гражданских лиц были заключены и продолжают удерживаться в Азербайджане", – утверждает он.

Бегларян отметил, что Азербайджан не предоставлял таких данных ни Международному Комитету Красного Креста, ни российским миротворцам, передал "Sputnik Армения". При этом Бегларян не уточнил, откуда получена информация о 64 военнопленных.

Азербайджан не считает военнопленными 62 человека, разоруженных под Гадрутом в декабре, после прекращения конфликта, пояснил азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Маммадов. "Люди, задержанные до и во время конфликта, уже выданы. А сейчас Армения хочет вернуть 62 человека, которых азербайджанская армия разоружила под Гадрутом уже в декабре. Они заехали из Ширакской области Армении в конце ноября, уже после подписания заявления о прекращении огня, и убили пятерых граждан Азербайджана. Поэтому их рассматривают отдельно — как диверсантов" - процитировал сегодня Маммадова "Коммерсант".

В конце декабря 2020 года суд в Баку вынес решение о заочном аресте 13 армянских военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях на территории Азербайджана. В основу обвинений армянских военных по делу о преступлениях на территории Азербайджана легла оперативная информация, а также материалы из зарубежных СМИ, сообщила Генпрокуратура Азербайджана. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения, вплоть до пожизненного.

По словам представителя интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), адвоката Сирануш Саакян, в Азербайджане удерживаются 120 пленных. "Это неоспоримые случаи, а если мы еще и начнем обсуждать случаи возможного пленения, то это число будет несравнимо выше. Есть среди них и женщины", - процитировало Саакян 12 января News.am.

Процесс в ЕСПЧ даже в случае приоритетного рассмотрения дела о военнопленных займет год-два, указала Сирануш Саакян. "Азербайджан пытается лишить армянских военнопленных международной защиты и представить их международному сообществу как террористов и таким образом оправдать отказ их возвращения", - приводятся слова адвоката в публикации.

11 января в Москве прошли трехсторонние переговоры президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении. Переговоры прошли на фоне массовых протестов в Армении. Так, участники акции у здания Минюста Армении заявили, что недопустимо заключать какие-либо договоры с Азербайджаном, пока не выполнено положение мирного соглашения об обмене пленными. Пашинян при этом назвал обмен пленными условием транзита через Армению в Нахичевань, которого добивается Азербайджан. В Москве он посетовал на то, что обмен пленных до сих пор не завершен.

В ходе переговоров Никол Пашинян не поставил ни вопрос о нарушении пункта мирного соглашения, согласно которому стороны конфликта должны были остаться на занятых ими позициях, ни вопрос о статусе Нагорного Карабаха, указал кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

"И, конечно же, вопрос о пленных нужно было четко поставить и решить", - подчеркивается в заявлении Манукяна, опубликованном сегодня изданием "Новости - Армения".

По условиям соглашения о режиме прекращения огня две трети территории, которую до 27 сентября контролировал Степанакерт, переходит под контроль Баку. Передел границ затронул и ряд муниципалитетов в Армении, в связи с чем в Сюникской области прошли массовые протесты с требованием об отставке Пашиняна. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армения и Азербайджан в начале января обменялись взаимными обвинениями в нарушении мирного договора. МИД Азербайджана считает, что министр иностранных дел Армении, посетивший Нагорный Карабах 5 января, не имел права этого делать. Ереван отказался признать это нарушением мирного соглашения и выдвинул встречные обвинения в отказе выдавать военнопленных и военных операциях в зоне конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".