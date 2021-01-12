Политологи указали на выгоды Алиева и Пашиняна от переговоров с Путиным

12 января 2021, 14:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Владимиром Путиным и Николом Пашиняном получил подтверждение планам возобновить железнодорожное сообщение с Нахичеванью, а премьер-министр Армении заручился политической поддержкой России на фоне протестов армянской оппозиции, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 11 января в Москве прошли трехсторонние переговоры президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении. Они договорились, что для решения проблем экономики и транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха будет создана совместная рабочая группа. Ильхам Алиев заявил по итогам встречи, что карабахский конфликт остался в прошлом, а Никол Пашинян среди вопросов, все еще требующих решения, назвал обмен военнопленными между Арменией и Азербайджаном и вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

Встреча лидеров трех стран стала первой после 9 ноября 2020 года, когда было заключено трехстороннее соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. После соглашения две трети территории, которую до 27 сентября 2020 года контролировал Степанакерт, перешли под контроль Баку. Перекройка границ затронула и ряд муниципалитетов в Армении. Текст заявления, подписанного 9 ноября 2020 года, размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

В новой встрече были заинтересованы и Азербайджан, и Армения, считает политолог, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. "Предпосылка к этой встрече очень простая. Ни одна из сторон, по сути дела, результатами этого конфликта не довольна. Потому что Азербайджан [...] целей войны полностью не достиг. Армянская сторона, которая представлена в основном политиканами, не имеющими отношения [к боевым действиям], не нюхавшими порох и не знающими, что там творилось, хочет поймать свой политический гешефт: есть те, кто требует продолжения войны, и так далее. Поэтому обе стороны недовольны, обе стороны пытаются сейчас это дело урегулировать в свою пользу. С обеих сторон имеют место поползновения к нарушению этих договоренностей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения и Азербайджан в начале января обменялись взаимными обвинениями в нарушении мирного договора. МИД Азербайджана считает, что министр иностранных дел Армении, посетивший Нагорный Карабах 5 января, не имел права этого делать. Ереван отказался признать это нарушением мирного соглашения и выдвинул встречные обвинения в отказе выдавать военнопленных и военных операциях в зоне конфликта.

Политолог согласился с заявлением премьер-министра Армении о необходимости обсудить статус Нагорного Карабаха. "Ситуацию со статусом Нагорного Карабаха надо нормально решать, от этого никуда не уйти. Нагорный Карабах в подвешенном состоянии находится", - сказал Константин Сивков.

Нагорный Карабах признали независимым государством Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. Это пророссийски настроенные регионы, которые и сами с точки зрения большинства стран не являются отдельными государствами. Кроме того, независимость Нагорного Карабаха признают отдельные муниципалитеты стран мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Кто же все-таки признал Карабах?".

Соглашение от 9 ноября 2020 года может корректироваться, но только с согласия всех сторон, а на встрече 11 января обсуждались вопросы экономического и транспортного сотрудничества, добавил эксперт. "По итогам соглашений, которые были подписаны, и в присутствии российских миротворцев, там военных конфликтов быть не должно. Поэтому, естественно, Россия занимает здесь ключевое положение и пытается решить вопрос мирным путем", - сказал он.

По его мнению, встреча была "весьма важной" для Пашиняна. "Пашинян - это прозападный лидер, он несет определенную ответственность за возникновение этого военного конфликта, поэтому вполне естественно, что он пытается подтянуть Минскую группу, которая вообще теперь уже к этому конфликту отношения не имеет", - сказал Константин Сивков.

"К сожалению, [карабахский] конфликт до сих пор не урегулирован, остается еще очень много вопросов, один из которых — статус Нагорного Карабаха. Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - сказал 11 января после встречи в Москве Никол Пашинян.

В свою очередь политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко исключил возможность корректировки заявления от 9 ноября 2020 года по итогам новой встречи лидеров трех стран. "Другое дело, что трехстороннее заявление, принятое для окончания войны, ввиду цейтнота не могло вместить в себя всеобъемлющие пункты. Поэтому фактически встреча в Кремле (11 января) была детализацией соглашения (9 ноября 2020 года), с более четкой регламентацией трехсторонних соглашений. По итогам будет создана специальная рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств трех стран", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Дорога из Азербайджана в Нахичевань выгодна и Баку, и Еревану

Главным итогом встречи Коротченко счел напоминание Кремля о том, что Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в регионе. "И делает все для того, чтобы трехстороннее заявление, которое было итогом боевых действий, те инициативы, которые там были изложены, начали реализовываться. В первую очередь речь идет сегодня о транспортном коридоре через Армению, который свяжет Нахичевань с Азербайджаном. Транспортный коридор будет выгоден всем, включая Армению, чтобы эта страна тем самым включалась в региональные экономические проекты. Для того чтобы для Армении была видна альтернатива призывам оппозиции, которая сегодня в Ереване призывает к реваншу. Кремль предложил Армении место реванша, в частности, путь экономической интеграции и развития взаимоотношений с соседними государствами", - сказал политолог.

После прекращения боев в Нагорном Карабахе оппозиция в Армении требует, в том числе на акциях протеста, отставки премьер-министра. 11 января сторонники оппозиции заблокировали дорогу в аэропорт Еревана, чтобы помешать Пашиняну вылететь в Москву. Армянская оппозиция обеспокоена тем, что итоги встречи в Москве "могут стать продолжением капитуляции 9 ноября", заявил 10 января кандидат в премьер-министры от оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазген Манукян.

Помимо этого, по мнению Коротченко, важным следствием встречи станут и проекты по развитию Нагорного Карабаха и "некая альтернатива реваншизму" в Ереване. "Ильхам Алиев не против этих инициатив - чтобы в составе Азербайджана карабахские армяне, которые проживают в регионе, могли получить хороший стимул в виде экономических преференций по развитию региона. Это является лучшей альтернативой подготовке к новой войне. Война исчерпала себя для Москвы и для Азербайджана, это очевидно. Поэтому экономическая часть была хотя не основной, но превалирующей в тех переговорах, которые прошли [11 января]. И мы рассчитываем по крайней мере, что масштабные экономические инициативы в регионе, транспортный коридор, которые пройдет через Армению, свяжет Азербайджан с Нахичеванью, даст возможность Армении улучшить свое экономическое положение, и это альтернатива призывам, которые звучат", - подчеркнул он.

Азербайджанские власти рассчитывают восстановить с Нахичеванью железнодорожное сообщение. Для этого из Горадиза, расположенного в Физулинском районе Азербайджана, до перешедшего под контроль Баку Зангилана (армянское название - Ковсакан) на границе с Арменией планируется построить скоростную железную дорогу. Пашинян 8 января также указал, что ожидается возобновление транспортного сообщения между Арменией, Россией и Ираном через территорию Азербайджана, а из Азербайджана через территорию Армении можно будет проехать в азербайджанский анклав - Нахичеванскую автономную республику. При этом он отказался признать транзит через Армению "коридором".

Приезд Пашиняна в Москву и его участие в трехсторонних переговорах политолог охарактеризовал как "политически протянутую руку Пашиняну" со стороны Кремля. "Тем самым Путин показывает, что в лице Пашиняна он видит равного себе государственного руководителя республики Армения, соответственно, это легитимный лидер в глазах России. Ну а Армении, по крайней мере части армянских элит, предстоит сделать соответствующие выводы", - сказал Коротченко.

Ильхам Алиев 11 января назвал плодотворной встречу в Москве, указав, что "после более чем 30 лет" Азербайджан будет иметь сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой. "Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахичеванскую Автономную Республику мы будем иметь выход на турецкий рынок. И также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть это Заявление открывает огромные перспективы", - приводятся на сайте Кремля слова президента Азербайджана.

Встреча в Москве подчеркнула роль России на Южном Кавказе

Итог встречи в Москве показывает, что именно Россия является страной, которая оказывает определяющее влияние на постсоветском пространстве Южного Кавказа, считает старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО эксперт по Турции Юлия Кудряшова.

"Что касается возможного месседжа [Кремля] Турции (10 января издание "Новости-Армения" сообщило, что инициатором трехсторонней встречи был Владимир Путин. – Прим. "Кавказского узла"), то ещё когда происходили военные действия в Карабахе, Россия явно давала понять, что Турция не то что присутствовать, а даже оказывать никакого влияния на этот конфликт не может, кроме как по дипломатическим каналам через официальные форматы, международные структуры", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, и сама Турция не стремилась участвовать в карабахском конфликте. "Изначально было ясно, что Турция не примет реальных силовых действий в этом конфликте, и не будет физически присутствовать в нем. Потому что Турция и так завязла в конфликтах: в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье. В принципе, конфликтны отношения Турции с США, с отдельными членами ЕС, поэтому нет смысла еще и обострять лишний раз отношения с Россией", - сказала Юлия Кудряшова.

В октябре 2020 года Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. 27 октября глава Следкома Армении сообщил, что в зону конфликта продолжают прибывать, в частности, военные из Турции. По его словам, рядом с Гянджей было обнаружено около 300 турецких спецназовцев. Турция открыто поддерживала Азербайджан, однако отрицала прямое участие в вооруженном конфликте.

Итогом новой встречи лидеров трех стран стала реализация пункта соглашения от 9 ноября 2020 года о том, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью, указал 11 января блогер "Кавказского узла" Ветер с Апшерона.

"Железная дорога через Зангезур экономически нужна Азербайджану и России, интерес Армении здесь на третьем месте соответственно ее экономическому весу среди этих стран. Путин пробил то, что нужно России. Статус-шмасус, диверсанты-фидаины ему не интересны. А у Пашиняна нет способа надавить на ВВП, чтобы вернуться в Ереван с антиазербайджанским документом", - написал он в своей заметке "Второе московское заявление стало сокрушительным поражением Армении".

Напомним, полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По условиям мирного соглашения Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".