Омбудсмен Армении потребовал возврата всех пленных без дополнительных условий

02 января 2021, 04:40

Слова Ильхама Алиева о судьбе находящихся в плену армянских военных противоречат сути мирного договора. Все военнопленные без каких-либо условий должны быть немедленно возвращены на родину, заявил Арман Татоян.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. 5 декабря Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными по формату "всех на всех". 28 декабря четверо военнопленных были переданы Армении, и двое вернулись в Азербайджан, сообщил командующий российским миротворческим контингентом. Общее число возвращенных в Армению пленных достигло 57, а в Азербайджан — 14.

Заявление президента Азербайджана от 31 декабря прямо противоречит требованию пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября, в котором говорится об обмене пленными или другими задержанными, написал 1 января на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

Алиев, говоря о содержащихся в плену армянских военнослужащих, отметил, что они не являются военнопленными, заявив, что они были задержаны, и назвал их террористами, подчеркнул омбудсмен. "Подобные заявления грубо нарушают послевоенный гуманитарный процесс и международные требования в сфере прав человека. Армянские военнослужащие, захваченные азербайджанскими военнослужащими в плен, должны быть освобождены и возвращены в Армению. Это нужно сделать немедленно и без каких-либо предварительных условий. Они по статусу являются военнопленными", — приводит слова Татояна издание News.Am.

Азербайджан искусственно затягивает процесс возвращения пленных, не представляя реальных данных по их количеству, подчеркнул омбудсмен. Татоян добавил, что обратил внимание международных структур на заявление Алиева. "В случае с азербайджанскими властями необходимо постоянно иметь конкретные гарантии, которые обеспечат соблюдение гуманитарных договоренностей, незыблемость международных требований по защите прав человека", — цитирует омбудсмена "Sputnik Армения".

В плену, по разным данным, находятся сотни граждан Армении, написал сегодня в своем Facebook руководитель общественно-политического движения "Вето" Нарек Малян. Алиев не собирается возвращать Армении попавших в плен после подписания мирного договора, отметил он. "Поскольку у нас нет государства, которое предоставило бы четкую информацию, сколько у нас пленных в Азербайджане, предполагаю, что Баку будет удерживать и часть попавших в плен в ходе войны, заявляя, будто они попали в плен после 9 ноября. (...) Судьба пленных туманна", — привела слова Маляна Panorama.

На землях, перешедших под контроль Азербайджана, действуют армянские вооруженные формирования, заявил 31 декабря Ильхам Алиев. Они "не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы. Они не могут считаться военнопленными, это террористы", процитировал Ильхама Алиева на встрече с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром "Sputnik Азербайджан".

Напомним, 17 декабря стало известно, что власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 пропавших в Гадрутском районе армянских военных. Вопросы пленения военнослужащих после окончания военных действий не прописаны в мирном соглашении, указал правозащитник Артур Сакунц. Родные армянских военнопленных, попавших в плен во время боестолкновения в Гадрутском районе, попросили помощи у миротворцев. Возможности властей Армении в вопросе возврата военнопленных ограничены, предположила правозащитница Нина Карапетянц.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".