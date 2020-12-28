Миротворцы отчитались о новом этапе обмена пленными между Арменией и Азербайджаном

28 декабря 2020, 19:29

Четверо военнопленных переданы сегодня Армении и двое вернулись в Азербайджан, сообщил командующий российским миротворческим контингентом. Общее число возвращенных в Армению пленных достигло 57, а в Азербайджан - 14.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными по принципу "всех на всех". 14 декабря 44 военнопленных были возвращены Армении, в тот же день в Баку вернулись 12 азербайджанских военнослужащих и двое осужденных в Нагорном Карабахе граждан Азербайджана.

Сегодня состоялся очередной обмен пленными между Арменией и Азербайджаном, рассказал командующий миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. "Самолетом воздушно-космических сил России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни", - сказал Мурадов, чьи слова приводит РИА "Новости".

Вернувшиеся в Армению пленные находятся под наблюдением врачей, сообщил сегодня вице-премьер Армении Тигран Авинян. "Родственники уже проинформированы об их возвращении. Пленные получат необходимую медицинскую и морально-психологическую помощь", - написал он в своем Facebook.

Азербайджанская сторона также передала тело погибшего гражданина Армении, сообщил начальник управления криминалистики Следственного комитета Армении Рафаел Варданян. Он не уточнил, был погибший военнослужащим или мирным жителем. Пленные, которые возвращены сегодня на родину из Азербайджана - мужчины, "среди них есть как военные, так и гражданские лица", приводит слова Варданяна "Sputnik Армения".

До сегодняшнего этапа азербайджанская сторона вернула 53 армянских пленных: 44 человека возвратились в Ереван одним рейсом 14 декабря, а до этого Армении были переданы еще четыре человека, такие данные огласил 23 декабря омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян, пишет NewsAm.

Большинство пленных, которые вернулись на родину, входят в подготовленные обеими сторонами списки, но есть еще люди, которые не вошли в официальные списки, и те, о местонахождении которых нет точных данных, пишет со ссылкой на омбудсмена издание Panorama.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".