Армянские правозащитники упрекнули власти в пассивности при обмене пленными

25 декабря 2020, 12:24

Родственники пленных военнослужащих обоснованно требуют от властей Армении гарантий безопасности для своих близких, попавших в плен в послевоенное время, указал правозащитник Артур Сакунц. Возможности армянских властей в вопросе обмена пленными ограниченны, предположила его коллега Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря стало известно, что власти Нагорного Карабаха запросили у Азербайджана данные о судьбе 73 пропавших в Гадрутском районе армянских военных. Вопросы пленения военнослужащих после окончания военных действий не прописаны в мирном соглашении, указал правозащитник Артур Сакунц. Родные армянских военнопленных, попавших в плен во время боестолкновения в Гадрутском районе, попросили помощи у миротворцев.

11-12 декабря в Гадрутском районе было зафиксировано первое с момента прекращения боев в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня - боестолкновения в районе сел Хцаберд (азербайджанское название - Чайлаккала) и Хин Тахер (Кёхне Таглар) в Гадрутском районе. 15 декабря Армия обороны Нагорного Карабаха утратила связь с личным составом находящихся там нескольких карабахских боевых постов. На следующий день жители Ширакской области Армении перекрыли трассу Гюмри – Ереван, заявив, что десятки их земляков попали в плен в Гадрутском районе. Они сделали вывод о пленении солдат на основании появившихся в интернете видео. Власти Ширакской области пообещали протестующим вернуть солдат из плена.

62 военнослужащих, защищавших позиции в Хцаберде, оказались в азербайджанском плену, заявила депутат правящей фракции "Мой шаг" София Овсепян.

Она отметила, что все они - резервисты из Ширакской области. По ее словам, поименные списки пленных переданы командованию российских миротворцев. "На встрече с командованием миротворческого контингента присутствовали несколько родственников военнопленных. Российская сторона заверила, что жизни пленных ничего не угрожает. Тем не менее, о сроках возвращения не могу сказать, исходя из безопасности пленных", - сказала парламентарий корреспонденту "Кавказского узла".

Есть сведения, что в азербайджанском плену еще двое пленных из Армавирской области, добавила Овсепян.

"Их идентифицировали по фото и видео, распространенным в Сети, и в ближайшие дни адвокатская группа, представляющая интересы родных плененных в Евросуде, подаст заявление в ЕСПЧ о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер с требованием предоставить информацию, в том числе, об этих двух военнопленных. Предположительно, их пленили во время боев, в ходе которых были убиты девять военных, тоже из Армавирской области", - пояснила она.

Депутат также пояснила, что еще 72 военнослужащих - добровольцы из Ширакской области, с которыми была потеряна связь, - выведены с позиций близ сел Хин Шен и Нор Шен Шушинского района.

Представительство Армении в ЕСПЧ заявило на своей официальной странице в Facebook, что в Европейский суд подано заявление о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер, с требованием предоставить информацию о 53 военных, плененных в Хцаберде. "К заявлению прикреплены доказательства их пленения. 21 декабря ЕСПЧ удовлетворил заявление, потребовав от Азербайджана до 28 декабря представить полную информацию и медицинские справки об этой группе военнопленных, а также сообщить сроки обмена и возвращения пленных домой", - отмечено в заявлении. В отношении еще девяти военнослужащих заявление подали адвокаты, представляющие интересы их родных в ЕСПЧ, сказано в документе.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц считает, что протесты родных военнопленных связаны с отсутствием гарантий безопасности военных.

"Их пленили уже после окончания боевых действий. И это говорит о том, что государство обязано вести информационную работу, как избежать пленения. Родные военнопленных, в частности, именно это озвучивали. Эффективность их акций может быть, в том смысле, чтобы государство начало выполнять свои обязательства, чтобы избежать пленения в послевоенное время", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

16 ноября родственники пропавших без вести солдат собрались у здания Минобороны Армении, заявив, что власти замалчивают сведения о пропавших без вести солдатах. Участники аналогичной акции в Степанакерте заявили 28 ноября, что власти не предпринимают достаточных усилий для возвращения Азербайджаном пленных и выдачи тел погибших солдат. Процесс тормозит азербайджанская сторона, ответил протестующим карабахский омбудсмен Артак Бегларян. 29 ноября более тысячи активистов отправились маршем к посольству России в Армении, чтобы передать послу обращение с просьбой вмешаться в процесс передачи пленных и выдачи тел погибших солдат. Премьер-министр Армении призвал политические партии объединиться, чтобы ускорить возвращение армянских военнопленных из Азербайджана. 30 ноября активисты попросили помочь в возвращении военнопленных Францию и Россию.

Для достижения успеха в обмене военнопленными важно установить непосредственный диалог между сторонами конфликта, уверен правозащитник. По его мнению, необходимо договариваться напрямую, без посредников.

"Начнем с того, что непонятно, на основании чего российским миротворцам дан мандат посредников в этом вопросе. После любой войны стороны конфликта несут обязанность в отношении своих граждан и должны сделать все, чтобы их вернуть домой. Это диктуют также международные конвенции", - подчеркнул Сакунц.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что протесты родственников не сильно повлияли на процесс обмена пленными.

"Возможности армянских властей ограничены. Полагаю, что им диктуют условия и они вынуждены соглашаться. Возможно, существуют какие-то закулисные договоренности, о которых общество не в курсе. И пока не будут реализованы эти закулисные соглашения, пленные останутся заложниками ситуации", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября. По условиям соглашения о режиме прекращении огня, Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" 13 ноября была опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе, основанная на трехстороннем заявлении.