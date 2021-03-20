Human Rights Watch потребовала расследовать пытки армянских военнопленных в Азербайджане

20 марта 2021, 03:58

Баку не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести в ходе осенней войны в 2020 году, есть сведения, что они подвергаются жестокому обращению и унижениям, заявили правозащитники. Международные организации смогут опираться на представленные Human Rights Watch доказательства, а само заявление поможет возвращению армянских пленных, считает глава Хельскинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

Как писал "Кавказский узел", жители Армении после заключения в ноябре 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном обратились в ЕСПЧ, чтобы добиться выдачи пленных В ЕСПЧ поступили жалобы о нарушении прав 228 пленных жителей Армении и 13 оказавшихся в плену граждан Азербайджана, сообщил 4 февраля суд и потребовал у властей двух государств предоставить информацию об этих людях. Реальное число пленных жителей Армении еще выше, предположила адвокат Сирануш Саакян.

По неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных и мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Азербайджанская сторона подвергает пыткам попавших к ней в 2020 году в ходе боевых действий армянских военнопленных, заявила 19 марта Human Rights Watch. Эпизоды жестокого и унижающего достоинство обращения и пыток происходили как после взятия в плен, так и при их перевозке в места содержания под стражей и в самих этих местах, говорится в заявлении, опубликованном 19 марта на сайте правозащитной организации.

Власти Азербайджана должны расследовать все заявления о пытках и привлечь виновных к ответственности, а также "незамедлительно освободить всех оставшихся военнопленных и захваченных гражданских лиц" и обнародовать информацию об их местонахождении, призвали правозащитники.

"Баку до сих пор не отчитался о судьбе ряда армянских солдат, которые пропали без вести после того, как их видели захваченными азербайджанскими силами", - приводится в заявлении слова директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсона.

Human Rights Watch взяла интервью у четырех военных, которые рассказали о жестоком обращении как с ними, так и с другими военнопленными в плену. "Один заявил, что его кололи острым железным прутом, один рассказал о том, как его пытали током, один – о неоднократном причинении ему ожогов зажигалкой. Первые дни после попадания в плен все они содержались в унижающих человеческое достоинство условиях, с ними жестоко обращались, почти не давали воды и почти или совсем не кормили", - указала правозащитная организация.

Human Rights Watch также изучила материалы в социальных сетях "с кадрами предположительно издевательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными". "Мы тщательно изучили и верифицировали свыше 20 таких видео, в том числе проинтервьюировав недавно возвращенных пленных и членов семей тех, кто присутствует в кадре, но еще не вернулся домой. Мы также ознакомились с различными медицинскими документами", - сообщили правозащитники.

Власти Азербайджана должны обеспечить пленным гарантии, предусмотренные международными нормами о правах человека и гуманитарного права, включая запрет на пытки и недозволенное обращение, говорится в заявлении.

Правозащитники отметили, что точное число армянских военнопленных в Азербайджане остается неясным. "К концу февраля представительство Армении при Европейском суде по правам человека ходатайствовало о направлении азербайджанским властям представлений по 240 предположительно военнопленным и удерживаемым гражданским лицам", - сказано в заявлении.

В нем также отмечено, что руководство Армении заявляет о возращении Азербайджаном 69 военнопленных и гражданских лиц, а президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что армянской стороне возвращены все военнопленные, но еще около 60 человек остаются под стражей как подозреваемые в терроризме. "Human Rights Watch не имеет возможности проверить заявления обеих сторон относительно числа оставшихся удерживаемых лиц и их статуса", - указала организация.

Армянские правозащитники указали на значимость заявления Human Rights Watch

Статус Human Rights Watch очень высок, и это означает, что другие международные организации, до сих пор не проявлявшие активность в вопросе армянских пленных, станут ссылаться на организацию как на достоверный источник, считает глава Хельскинкской ассоциации Армении Нина Карапетянц.

Карапетянц отметила, что их организация также представляет доказательства пленения, жестокого обращения и пыток в отношении армянских военнопленных разным международным организациям. «Но одно дело мы им предоставляем как сторона конфликта, другое дело – когда такого высокого статуса организация об этом заявляет. Тут очень важный момент, что Human Rights Watch сама выявила доказательства», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Правозащитница уверена, что заявление Human Rights Watch будет положено в основу докладов всех международных структур, и этот вопрос будет включен в повестку дня на различных встречах.

«Не только Human Rights Watch, но и многие другие организации и государства высказались по поводу бесчеловечного отношения к армянским военнопленным», - сказала редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 19 марта общался с верховным комиссаром ООН по правам человека и обсуждал с ним вопрос военнопленных, отметила она.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 19 марта в режиме видеосвязи обсудили вопросы защиты прав человека в конфликтных ситуациях. Айвазян и Бачелет подчеркнули необходимость исключения фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права, сообщило со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении издание "Новости Армении".

Айрумян также отметила, что Армения при этом сможет применить принятый в декабре 2020 года Евросоюзом аналог американского «акта Магнитского», который "позволяет установить санкции в отношении политических кругов стран, допускающих нарушения прав человека".

Главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, 7 декабря 2020 года утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека, сообщил со ссылкой на заявление Европейской народной партии РИА "Новости". Новый санкционный режим планируют применять против физических и юридических лиц за геноцид, совершение преступления против человечности, насилие сексуального характера, нарушение прав на мирное собрание, на собственное мнение и его выражение, на свободное вероисповедование и свободу совести.

"Правда, пока многие шаги Армения вынуждена соразмерять с трехсторонним соглашением, по которому гарантом соблюдения прав человека является Россия и российские миротворцы», - заключила Айрумян.

Комментариев Баку относительно заявления правозщашитников пока не поступало.

Отметим, что ранее Азербайджан обвинял Армению в нарушениях прав человека в связи с захватом территорий и обстрелами городов и сел, сопровождавшихся жертвами среди мирных жителей.

В частности, власти Азербайджана в январе обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в связи с бомбардировками городов осенью 2020 года. Баку также обвинил Ереван в изгнании из региона азербайджанского населения в начале 1990-х.

По мнению властей Азербайджана, Армения не приняла никаких мер для расследования судьбы 3890 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате конфликта. В заявлении подняты вопросы нарушения в результате продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов Азербайджана прав граждан на жизнь, уважение личной и семейной жизни, свободу вероисповедания, на собственность и свободное передвижение, а также права не подвергаться пыткам и плохому обращению, сообщило государственное информационное агентство "АзерТадж".

По данным правозащитной организации Amnesty International, осенью 2020 года стороны конфлимкта в Нагорном Карабахе применяли неточное оружие, обстреливая населенные пункты, что привело к гибели десятков мирных жителей. Правозащитники еще в ходе боев призвали враждующие стороны прекратить использование кассетных бомб. Аналитики Amnesty International, изучив видео из Нагорного Карабаха, также сделали вывод о военных преступлениях азербайджанских и карабахских солдат - в частности, обезглавливании пленных и глумлении над трупами противника.

Стороны конфликта неоднократно обвиняли друг друга в использовании запрещенного оружия, в частности, фосфорных боеприпасов. 3 ноября специалисты ANAMA после обстрела села Сахлабад в Тертерском районе Азербайджана нашли и обезвредили два неразорвавшихся снаряда с фосфором. "Кавказский узел" опубликовал фоторепортаж Азиза Каримова о подрыве саперами фосфорных боеприпасов.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об этом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"